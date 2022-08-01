الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دريم» بطلة لسباق كأس الوثبة

«دريم» بطلة لسباق كأس الوثبة
1 أغسطس 2022 13:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الزعيم» يدشن مرحلة النمسا بتدريبات مكثفة
الكثيري يحصد فضية «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»


حصدت المهرة «دريم» لتيري وسولتاو إيتون، وبإشراف المدرب تيري إيتون وقيادة أدريان راموس، ثمار جهودها، حين توجت بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم بمضمار أرابهو بارك الأميركي، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق 9 خيول من نجوم السرعة، في سن ثلاث سنوات فما فوق، للتنافس في السباق البالغ طوله 1005 أمتار، على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وتميز السباق بالإثارة نسبة لقصر المسافة على المضمار الرملي.
وانحصر التنافس في عمق المستقيم بين «دريم» ووصيفها المهر «وما سموك سنجل» لمايكل جوميز، وقيادة ديفيد مارتن، قبل أن تتفوق ابنة «نوريسك الموري» بفارق رأس عن غريمها، ومسجلة زمناً وقدره 1:05:78 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «كازو» لماثيو وتامي دوتر، بإشراف دانيال لوك، وقيادة جوس لوبيز.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية
كأس الوثبة ستاليونز
أميركا
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©