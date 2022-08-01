«دريم» بطلة لسباق كأس الوثبة



أبوظبي (الاتحاد)



حصدت المهرة «دريم» لتيري وسولتاو إيتون، وبإشراف المدرب تيري إيتون وقيادة أدريان راموس، ثمار جهودها، حين توجت بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم بمضمار أرابهو بارك الأميركي، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق 9 خيول من نجوم السرعة، في سن ثلاث سنوات فما فوق، للتنافس في السباق البالغ طوله 1005 أمتار، على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وتميز السباق بالإثارة نسبة لقصر المسافة على المضمار الرملي.

وانحصر التنافس في عمق المستقيم بين «دريم» ووصيفها المهر «وما سموك سنجل» لمايكل جوميز، وقيادة ديفيد مارتن، قبل أن تتفوق ابنة «نوريسك الموري» بفارق رأس عن غريمها، ومسجلة زمناً وقدره 1:05:78 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «كازو» لماثيو وتامي دوتر، بإشراف دانيال لوك، وقيادة جوس لوبيز.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.