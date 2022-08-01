«ماربان» يستهدف السباقات الكلاسيكية



أبوظبي (الاتحاد)



أبقي المدرب شارلي فيلوز «الخيارات مفتوحة» للمهر «ماربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الفائز الرائع بسباق فينتج ستيكس للفئة الثانية في مضمار جودوود يوم الثلاثاء الماضي.

وانقض المهر المتطور في توقيت جيد بقيادة جيمي سبنسر، ليحصد لقب سباق الفئة الثانية، ويحرص فيلوز على إبقاء ابن «أواسيس دريم» في مسافة 1400 متر، بعد إعطائه فترة راحة، بعد فوزه بفارق نصف طول على «هوالواي بوي» بطل شيشام.

ويعتبر سباقا فنسنت أوبراين ناشونال ستيكس في كوراه، وشامبين ستيكس في دونكاستر الخيارين الأكثر تفضيلاً لـ «ماربان»، الفائز في آخر ثلاث سباقات من إجمالي أربع مشاركات، وهو مرشح بنسبة 20 إلى 1 لسباق الـ 2000 جينيز الإنجليزي في الموسم المقبل.

وقال فيلوز: «ركض أربع مرات بالفعل، ولا يوجد سباق له في الوقت الحالي، لذلك أعتقد، طالما أنه سيسمح لي، سأمنحه وقتاً سهلاً قدر الإمكان، فقط أعود له ببعض الوزن، وأمنحه القليل من الوقت لملء الفراغ والنمو».

وأضاف: لا يوجد شيء في فرنسا حقاً بالنسبة له حتى سباق جان لوك لاجاردير في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الآرك «أكتوبر»، وربما نفكر في البقاء في دونكاستر، وربما نذهب بعد ذلك إلى ديوهيرست في نهاية العام، وأعتقد أن سباق كوراه يناسبه حقاً، و1400 متر ستكون مثالية له.

وقال: «لديه مستقبل عريض ومتأكد من أنه سيبقى على مسافة ميل واحد، وكنا دائماً نفكر فيه كثيراً، وتميز منذ البداية واستمر في التقدم».