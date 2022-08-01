«الآسيوي» يعتمد نظام تصفيات «مونديال 2026»



كوالالمبور (أ ف ب)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي يتأهل من خلالها ثمانية منتخبات مباشرة إلى النهائيات المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد القاري في بيان: «صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نظام التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وتصفيات كأس آسيا 2027، وتملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب مقعد في الملحق القاري، وذلك بعد توسيع بطولة كأس العالم 2026 لتضم 48 منتخباً».

وأضاف أن النظام الجديد للتصفيات اعتُمد بعد مشاورات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وتقديم ملخص عنها إلى لجنة المسابقات.

يذكر أن القارة الآسيوية ستتمثل في مونديال قطر 2022 بدءاً من نوفمبر المقبل، بخمسة منتخبات متأهلة من أصل 32 مشاركة، هي كوريا الجنوبية والسعودية واليابان وأستراليا وإيران، بالإضافة إلى قطر المضيفة.

وستكون التصفيات على أربع مراحل وفق التالي:

- الدور الأول للتصفيات المشتركة: يتضمن 22 منتخباً بين المركزين 26 و47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

- الدور الثاني للتصفيات المشتركة: يتضمن 36 منتخباً بين المركزين 1 و25 في التصنيف العالمي، إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على 9 مجموعات من أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة «18» إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضاً تلك المنتخبات على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

- التصفيات الآسيوية: يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات من 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة «6» مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

- الملحق الآسيوي: يتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق «6»، ويتم تقسيمها على مجموعتين من ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتنافس الوصيفان بمباراة ملحق من أجل تحديد ممثل آسيا في الملحق القاري.

وبعد نهاية الدورين الأول والثاني من التصفيات المشتركة، تتواصل تصفيات كأس آسيا 2027 وفق التالي:

- ملحق تصفيات كأس آسيا: تتقابل 10 منتخبات من الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الخمس الفائزة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

- الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا: يضم 24 منتخباً «المنتخب صاحب التصنيف الأعلى بين الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة، المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في الدور الثاني من التصفيات المشتركة، المنتخبات الـ5 الفائزة في ملحق تصفيات كأس آسيا»، ويتم تقسيمها على ست مجموعات من أربعة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2027.