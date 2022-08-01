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الزمالك وبيراميدز.. «موعد مع التاريخ»!

الزمالك وبيراميدز.. «موعد مع التاريخ»!
1 أغسطس 2022 12:14

 
عمرو عبيد ( القاهرة )

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يحتضن استاد القاهرة الدولي اليوم مباراة كُبرى بين الزمالك وبيراميدز، ربما تُحدد بنسبة كبيرة اتجاه درع الدوري المصري الممتاز في موسمه «الطويل»، وهو ما يفتح الباب أمام كتابة التاريخ بصورة «غير مألوفة»، إذا فاز أحدهما باللقب في نهاية «الماراثون».
ويسبق الزمالك مُتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بيراميدز «الوصيف الحالي» بفارق 4 نقاط، وتبدو المواجهة التي تجمعهما في الجولة 28 «نارية»، في ظل سعيهما لاقتناص لقب البطولة، بعد تراجع نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة ومواصلة ابتعاده عن القمة!
يُقاتل بيراميدز لتغيير تاريخ البطولة المصرية التي لم تعرف بطلاً جديداً لها، منذ ما يقارب 40 عاماً، حيث كان المقاولون العرب آخر من كسر احتكار الأبطال التقليديين عندما تُوج بنسخة 1982-1983، ويحتاج «الأزرق» الفوز اليوم، لتقليص الفارق إلى نقطة، والاستمرار في الصراع حتى النهاية.
والمفارقة الغريبة أن تتويج «ذئاب الجبل» قبل 40 عاماً جاء على حساب «الفارس الأبيض» أيضاً بفارق نقطة واحدة، بينما بقي «المارد الأحمر» ثالثاً بفارق نقطتين عن «البطل الجديد» آنذاك، وهو ما يتمنى بيراميدز تكراره هذا الموسم.
ويُدرك «الأزرق» أن اقتناصه لقب الدوري، يعني إنهاء سيطرة «العملاقين» على البطولة خلال آخر 17 عاماً «توالياً»، بعدما حصد الإسماعيلي لقب موسم 2001-2002 وبعدها أحكم «الأحمر» قبضته على الدرع 13 مرة، مقابل تتويج «الأبيض» 4 مرات.
ويبدو «الملكي» حتى الآن الأقرب للاحتفاظ بلقبه للمرة الثانية على التوالي، ومنذ التعادل مع «الشياطين» 2-2 لم يعرف سوى «لُغة الفوز» في 6 مباريات متتالية بالدوري، بجانب حالة الثقة التي يعيشها مؤخراً بعد حصد كأس مصر على حساب «غريمه التقليدي».
وحال تحقيق الزمالك لقب النسخة الجارية، فإنها ستكون «الثُنائية المتتالية» الرابعة في تاريخه إجمالاً والأولى له منذ 18 عاماً، عندما فاز بنسختي 2002-2003 و2003-2004، لكن الأهلي كان «وصيفاً» في المرتين مثلما كان الوضع في الموسم الماضي 2020-2021، ولم يبتعد «المارد الأحمر» عن لقب الدوري أكثر من موسم واحد منذ 22 عاماً، حيث غاب وقتها عن منصة التتويج 4 مرات متتالية، بعد حصد الزمالك لقب 2000-2001 وتبعه «الدراويش» بتتويج 2001-2002 ثم «الثنائية البيضاء»، والموسم الحالي قد يشهد تكرار «الحدث التاريخي»!

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الدوري المصري
الزمالك
بيراميدز
الأهلي
الإسماعيلي
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