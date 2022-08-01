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هرتا برلين.. «الوداع المر»!

هرتا برلين.. «الوداع المر»!
1 أغسطس 2022 11:15

 
برلين (أ ف ب) 

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خرج هرتا برلين مبكراً من كأس ألمانيا لكرة القدم، بخسارته أمام مضيفه آينتراخت براونشفايج من الدرجة الثانية 5-6 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 4-4» في الدور الأول.
وبات هرتا برلين ثالث فريق من الدرجة الأولى يودع المسابقة، بعد باير ليفركوزن وكولن اللذين خسرا أمام إس في إلفيرسبرج من الدرجة الثالثة 3-4، وياهن ريجنسبورج من الثانية 3-4 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 2-2» توالياً.
وفرّط فريق العاصمة في فوز في المتناول بعدما تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول لدافي سيلكي «10»، والفرنسي مزيان ماوليدا «42»، حيث رد أصحاب الأرض بـ «ثنائية» في الشوط الثاني، عبر براين بيهرندت «63 من ركلة جزاء» وليون لاوبرباخ «66»، فارضين الاحتكام إلى التمديد.
وتقدم براونشفايج للمرة الأولى في المباراة، عندما سجل له الهولندي مانويل فيراي الهدف الثالث «91»، لكن هرتا برلين سجل هدفين بواسطة الفرنسي لوكا توسار «103» والبلجيكي دودي لوكيباكيو «106»، قبل أن يدرك براين هينينج التعادل لأصحاب الأرض «118»،
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبراونشفايج.
ولحقت أندية شالكه وأرمينيا بيليفيلد وفرايبورج الوصيف وأوجسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ وهوفنهايم وهانوفر وماينز بركب المتأهلين من الدرجة الاولى بوروسيا دورتموند وشتوتجارت وفولفسبورج وبوخوم.
وفاز شالكه على بريمر من الدرجة الخامسة 5-صفر، وأرمينيا بيليفيلد على إف في إنجيرز من الخامسة أيضا 7-1، وفرايبورج على كايزرسلاوترن من الثانية 2-1 بعد التمديد، وأوجسبورج على لوهني من الخامسة 4-صفر، وبوروسيا مونشنجلادباخ على أوبيراخرن من الخامسة 9-1، وهوفنهايم على رودينجهاوزن من الرابعة 2-صفر بعد التمديد، وماينز على إرتسجيبيرجي أوه من الثالثة 3-صفر.
وكان بوروسيا دورتموند وشتوتجارت افتتحا الدور الأول بالفوز على ميونيخ 1860 من الدرجة الثالثة 3-صفر، ودينامو دريسدن من الثالثة أيضاً 1-صفر، ثم تغلب فولفسبورج على كارل تسايس يينا من الرابعة 1-صفر وبوخوم على فيكتوريا برلين 4-صفر.
وكان لايبزج أحرز لقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، عندما تغلب على فرايبورج 4-2 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والضافي 1-1».
ويفتتح لايبزج حملة الدفاع عن لقبه في 30 أغسطس المقبل بمواجهة توتونيا أوتنزن من الدرجة الرابعة، على أن يلتقي بايرن ميونيخ مع مضيفه فيكتوريا كولن من الثالثة في اليوم التالي.
وتأجلت مباراتا لايبزج وبايرن ميونيخ حتى نهاية أغسطس، بسبب خوضهما الكأس السوبر والتي تُوج بها النادي البافاري بفوزه 5-3.

كأس ألمانيا
هرتا برلين
بايرن ميونيخ
دورتموند
لايبزج
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