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«مكاسب فنية» للعين والشارقة وعجمان من «الوديات»

«مكاسب فنية» للعين والشارقة وعجمان من «الوديات»
1 أغسطس 2022 10:59

 
مراد المصري (دبي)

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خاض العين والشارقة وعجمان مباريات ودية بحسابات مختلفة، حصد «الثلاثي» من خلالها مكاسب فنية، عبر تطبيق خطط وأساليب اللعب، والدفع بأكبر عدد من اللاعبين، مع تواصل التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد، مع بقاء 30 يوماً، على بداية «دوري أدنوك للمحترفين».
تعادل «الزعيم» مع أبها السعودي سلباً، في معسكر النمسا، ودفع الفريق في الشوط الأول بتشكيلة ضمت خالد عيسى، كوامي، دانيلو، إريك، أحمد برمان، فلاح وليد، بندر الأحبابي، سفيان رحيمي، خالد البلوشي، يارمولينكو ولابا كودجو، ثم أشرك في الشوط الثاني: محمد بوسندة، محمد أحمد، رفائيل، محمد شاكر، سعيد أحمد، يحيى نادر، ناصر الشكيلي، ماتياس، سلطان الشامسي، جوناتاس وكايو كانيدو.
فيما حقق الشارقة الفوز على أنكربروت النمساوي 11 -صفر، في المعسكر الذي يقيمه «الملك» في النمسا أيضاً، في مباراة وضح فيها محاولة تطبيق الخطط الفنية، بعيداً عن خوض مواجهة أمام فريق قوي فنياً.
وسجل أهداف الشارقة كايو لوكاس ولوان بيريرا وسيف راشد وبن مالانجو «هدفين»، وريان يسلم وعثمان كمارا وبيرنارد.
وتفوق عجمان الفوز على كابيل نوفي الصربي بهدف، في مستهل مشوار «البركان» في معسكر صربيا، وسجل الهدف راشد شكري في الشوط الثاني.
وخاض عجمان المباراة بتشكيلتين مختلفتين، الأبرز فيها الظهور الأول للوافدين الجدد. وتحديداً البحريني علي مدن بعد انضمامه لصفوف الفريق هذا الصيف.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
عجمان
النمسا
صربيا
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