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«الطاولة» تحصد 7 ميداليات في «غرب آسيا»

«الطاولة» تحصد 7 ميداليات في «غرب آسيا»
1 أغسطس 2022 10:56

عمان (الاتحاد)

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اختتمت منتخبات الفئات السنية لكرة الطاولة مشاركتها في بطولة غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمان، بحصد 7 ميداليات، بواقع 4 فضيات، و3 برونزيات، تحت 11 و13 و15 عاماً.
وارتفع رصيد البعثة في اليوم الختامي للمنافسات، بحصول علي الحواي على الميدالية الفضية في فردي الناشئين تحت 15 عاماً، والثنائي عبدالله الحواي ومنصور عبدالله على فضية زوجي تحت 15 عاماً.
ويرى حسن الزرعوني رئيس البعثة وأمين عام الاتحاد، أن المشاركة جاءت إيجابية، وتبشر بالمضي قدماً، من خلال البناء على الأجيال الصاعدة، بمنح اللاعبين الفرصة لخوض المشاركات الخارجية، والارتقاء بالمستويات، من خلال البناء لسنوات قادمة، عبر هذه الفئات، ومواصلة دعمها، وفق خطط العمل التي حددها الاتحاد وتركز على اللاعبين الصاعدين.
وجدد الزرعوني، الشكر للاعبين على التزامهم وجديتهم وأدائهم طوال فترة المنافسات، وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة لديهم لمواصلة العمل والتطور خلال الفترة المقبلة.

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