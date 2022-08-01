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منتخب شباب السلة يتمسك بالفرصة الوحيدة

منتخب شباب السلة يتمسك بالفرصة الوحيدة
1 أغسطس 2022 10:55

 
علي معالي (دبي)

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أصبح منتخب الشباب لكرة السلة مطالباً بالفوز على عُمان والكويت، ليحجز مكانه في «مربع ذهب» بطولة الخليج، والمنافسة على بطاقة الصعود إلى نهائيات آسيا المقررة في إيران نهاية أغسطس الجاري.
وخسر «أبيض السلة» أول 3 لقاءات أمام البحرين وقطر والسعودية، في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي، وليس أمامه إلا الفوز على عُمان غداً «الثلاثاء»، والكويت يوم الأربعاء المقبل في ختام الدور التمهيدي.
وفي حال الفوز بالمباراتين يرتفع رصيد منتخبنا إلى 7 نقاط، وتصبح فرصته متاحة لاحتلال المركز الرابع واللعب مع المتصدر في نصف النهائي.
لم يقدم المنتخب المستوى المأمول، حيث خسر في المباراة الأولى أمام البحرين 68 - 48، وفي الثانية من قطر 61 -45، وفي المباراة الأخيرة من السعودية 58 - 48، وأصبح لزاماً عليه تعديل أوضاعه في البطولة في لقاء عُمان من خلال الفوز، حتى تعود بارقة الأمل مجدداً لهذا الجيل بالمنافسة على بطاقة التأهل، إلا أن الفوز على عُمان وحده لا يكفي، ولابد من الانتصار في اللقاء الأخير على الكويت.
ومن الواضح أن المنافسة ملتهبة بين السعودية وقطر على بطاقة التأهل، حيث حقق كل منهما 3 انتصارات، ومباراة الغد بين الفريقين فرصة لـ «فض الشراكة».

الإمارات
دبي
الوصل
منتخب السلة
عمان
الكويت
السعودية
البحرين
قطر
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