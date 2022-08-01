«أكبر مهرجان» للشارقة في المعسكر الخارجي



علي معالي (الشارقة)

حقق الشارقة فوزاً عريضاً على أنكربروت النمساوي 11-صفر، في «الودية الثالثة» التي يخوضها «الملك» في المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وسجل الأهداف، كايو لوكاس، ولوان بيريرا، بن مالانجو، سيف راشد بواقع هدفين لكل منهم، وريان يسلم، وعثمان كمارا، وبرنارد دوارتي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بـ 6 أهداف، وشارك المهاجم الكونغولي بن مالانجو مع الفريق للمرة الأولى، بعدما غاب عند بداية معسكر النمسا.

وعدد الأهداف في اللقاء، ربما يكون الرقم الأعلى في تاريخ معسكرات الشارقة بالخارج، بعدما خسر أول مباراتين.

ويتواصل غياب شاهين عبدالرحمن عن بداية المباريات، حيث يدفع كوزمين بالبرازيلي جوستافو، إلى جوار سالم سلطان، قبل أن يشارك في اللقاء الثالث مع حمد فهد، ويبدو أن المدرب سيقوم بتغيير طريقة لعب «الملك»، ومن المتوقع أن يلعب بمدافعين، معتمداً على طريقة «3- 4- 3»، أو«3- 5- 2»، حسب سير أحداث مباريات الموسم.

ونتيجة المباراة الأخيرة تؤكد بالفعل ضعف المنافس النمساوي، ورغبة لاعبي الشارقة في حصد فوز معنوي، وتتواصل التدريبات اليومية بصورة مكثفة، في ظل اكتمال الصفوف في الوقت الراهن.