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19 لاعباً يمثلون «شاب المواي تاي» في بطولة العالم

19 لاعباً يمثلون «شاب المواي تاي» في بطولة العالم
1 أغسطس 2022 10:49

 
أبوظبي (الاتحاد)

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وصلت بعثة منتخب المواي تاي للشباب والناشئين، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في بطولة العالم للفئات العمرية، والتي ينظمها الاتحاد الماليزي، بإشراف الاتحاد الدولي، وتشهد منافساتها كافة الأوزان الفردية والجماعية، وتقام من 8 إلى 20 أغسطس الحالي، بمشاركة العديد من المنتخبات، وتتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والندوات الرياضية التي تهتم بقطاع الشباب.
وتضم البعثة 26 فرداً برئاسة ياسر سالم الساعدي عضو مجلس الإدارة، والمدير الفني عمر علي، والجهاز المكون من سانيت سامات، وباريوات، وعادل جواد، والإداري جبريل أبوسنينة، والمرافقة آية بنت شهرة، و19 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل العمرية والأوزان، وهم راكان أحمد، محمد بلال، حارب البلوشي، عزيز الحمادي، محمد كريم الشعري، منصور المنصوري، عصام أيمن، أحمد وسيم كناكري، زيد طارق، بشار أحمد، جاسر أحمد عبدالحفيظ، محمد طارق المهيري، عبدالله الشحي، أحمد الظاهري، محمد جفلة، رافي رمزي، سلامة الجنيبي، تايم سلام، ومصطفي صخر.
وطلب عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي من البعثة، قبل مغادرتها مطار أبوظبي الدولي، ضرورة المساهمة في نجاح البطولة، والمحافظة على السمعة الطيبة التي رافقت منتخبنا للشباب، خلال مشاركته الذهبية الأخيرة في بطولة أبوظبي التي فاز بلقبها، بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات التي تحظى برعاية ودعم القيادة الرشيدة.

 

الإمارات
المواي تاي
ماليزيا
كولالمبور
عبدالله سعيد النيادي
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