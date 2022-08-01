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السيدات يحطمن الرجال في كأس أوروبا!

السيدات يحطمن الرجال في كأس أوروبا!
1 أغسطس 2022 10:04

 
لندن (أ ف ب) 

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حطم الحضور الجماهيري للمباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم للسيدات بين إنجلترا المضيفة وألمانيا والبالغ 87192 متفرجاً على ملعب «ويمبلي» في لندن الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية، سواء لدى الرجال أو السيدات.
وكان الرقم السابق وهو 79115 متفرجاً مسجلاً في المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 في إسبانيا، عندما تُوج صاحب الأرض باللقب على حساب الاتحاد السوفييتي «2-1».
وتوجت إنجلترا باللقب للمرة الأولى في تاريخها بفوزها 2-1 بعد التمديد، سجلت إيلا تون «62» وكلوي كيلي «110» هدفي إنجلترا، ولينا ماجول «79» هدف ألمانيا المتوجة باللقب ثماني مرات.
وكانت المباراة الافتتاحية بين إنكلترا والنمسا «1-صفر» في «أولد ترافورد»، والتي شهدت حضور 68871 متفرجاً حطمت الرقم القياسي في عدد الجماهير في مباراة في كأس أوروبا للسيدات «41 ألفاً»، في حين كان الرقم القياسي لعدد الجماهير في مباراة لمنتخب إنجلترا هو 77768 متفرجاً وكان في ويمبلي أيضاً وضد ألمانيا بالذات في مباراة ودية عام 2019 خسرتها الإنجليزيات 1-2.
وحطم الرقم القياسي المطلق في عدد الجماهير في مباراة كرة قدم للسيدات مرتين في الربيع الماضي من قبل برشلونة الإسباني على ملعبه «كامب نو»، الملعب الوحيد في أوروبا الذي يتسع لعدد من الجماهير أكثر من ويمبلي.
في 23 أبريل الماضي، حضر 91648 متفرجاً لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وفولفسبورج الألماني، حيث بلغ سعر التذاكر 2.5 يورو للمشتركين في النادي وبين 9 إلى 15 يورو للآخرين، بالنسبة لنهائي كأس أوروبا، تم طرح تذاكر بين 15 و99 يورو.
وبلغ إجمالي الحضور في النسخة الحالية لكأس أوروبا 574.875 متفرجاً، محطماً أفضل رقم للمسابقة القارية للسيدات والذي تم تحقيقه قبل 5 سنوات في هولندا مع 247041 متفرجاً.

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