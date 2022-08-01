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ليفربول يسقط بعد التتويج!

ليفربول يسقط بعد التتويج!
1 أغسطس 2022 10:01


 
لندن (د ب أ)

تلقى ليفربول الإنجليزي خسارة قاسية أمام ضيفه ستراسبورج الفرنسي، بـ «ثلاثية»، في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب «آنفيلد»، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وافتتح ستراسبورج التسجيل مبكراً عن طريق أدريان توماسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف حبيب دياللو الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 14، وعاد توماسون لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث لستراسبورج وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 21.

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وتأتي تلك الخسارة، بعد ما يقرب من 24 ساعة من تتويج ليفربول بلقب الدرع الخيرية، عقب فوزه الكبير 3-1 على مانشستر سيتي على ملعب «كينج باور»، معقل فريق ليستر سيتي، وهو ما دفع الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق الأحمر، للدفع بعدد من العناصر البديلة في اللقاء الودي.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه فولهام يوم السبت المقبل، حيث يطمح للتتويج بلقب البطولة العريقة، الذي فقده في الموسمين الماضيين لمصلحة مانشستر سيتي.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
ستراسبورج
مانشستر سيتي
فولهام
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