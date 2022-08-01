هاميلتون يلمح إلى القتال!

(رويترز)

قال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، إن أداء مرسيدس في المجر يوم الأحد، يعزز آمال تحقيق الفوز الأول هذا الموسم ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1» للسيارات عند العودة من عطلة أغسطس.

وأنهى السائق البريطاني السباق في المركز الثاني، متقدماً على زميله بالفريق جورج راسل، في حلبة هنجارورينج، ليصعد الثنائي إلى منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي.

وكانت هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة المستويات المشجعة لمرسيدس، بعد انطلاق راسل من المركز الأول يوم السبت للمرة الأولى للسائق وللفريق أيضاً منذ جائزة السعودية الكبرى العام الماضي.

وأبلغ هاميلتون «37 عاماً» الصحفيين «إذا احتفظنا بهذه السرعة في النصف الثاني من الموسم، يمكننا بالتأكيد البدء في القتال»، مضيفاً أن احتلال المركز الثاني خلف ماكس فرستابن سائق رد بول نتيجة «مرضية بشكل هائل».

وتابع هاميلتون الذي انطلق من المركز السابع، بسبب مشكلة الجناح الخلفي المتحرك في التجارب التأهيلية «هذه أول مرة ننجح فيها في منافسة فيراري والتغلب عليه، وهذا إنجاز ضخم لنا».

وأعطى سباق المجر مؤشرات على أن مرسيدس، الذي عانى بعد تغيير قواعد الرياضة هذا العام، في طريقه لاستعادة بريقه، ويبتعد حامل اللقب الآن بفارق 30 نقطة خلف فيراري بترتيب الصانعين.

وأقر هاميلتون، الفائز في 103 سباقات وهو رقم قياسي، بأن رد بول امتلك سيارة أسرع يوم الأحد، ورغم انطلاق فرستابن من المركز العاشر ودوران سيارته تمكن من الفوز في النهاية.

لكنه شدد على أن مرسيدس كان يمكنه الفوز إذا بدأت السيارتان من مراكز أقرب.

وواصل «أعتقد أننا كان يمكننا الفوز هذا الأسبوع، لا يزال يمكننا إحراز تقدم هائل، لذا فإن الاستقرار والصعود سوياً لمنصة التتويج في آخر سباقين يمنحنا أملاً كبيراً في التقدم بشكل كبير في النصف الثاني»، ويستكمل الموسم في بلجيكا في 28 أغسطس.