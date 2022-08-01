«نهاية دراماتيكية» في بداية مهمة روني



لندن (رويترز)



استهل المدرب وين روني مشواره في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، مع دي.سي يونايتد، بفوز مثير 2-1، بعد انتفاضة أمام ضيفه أورلاندو سيتي.

وأحرز كريس دانكن وتاكسياركيس فونتاس هدفين في الوقت بدل الضائع، ليحول دي.سي يونايتد تأخره إلى فوز درامي.

وأنهت الانتفاضة سلسلة من أربع مباريات دون انتصار، وجاءت آخر ثلاث مباريات بهذه السلسلة، بعد الإعلان عن تعيين نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق.

ولم يُسمح لروني ببدء مهمته رسمياً مع الفريق، الذي لعب بصفوفه بين 2018 و2019، حتى إنهاء إجراءات رخصة العمل في وقت سابق هذا الأسبوع.

وصنع ألكسندر باتو هدف جونيور أورسو المبكر لأورلاندو في الدقيقة التاسعة، وجاء هدف التعادل لفونتاس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ثم انتزع دانكن الفوز بعد أربع دقائق أخرى، ليبقى أورلاندو بالمركز الخامس في القسم الشرقي.

ورغم الفوز يظل دي.سي يونايتد في المركز الأخير بالقسم الشرقي برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.