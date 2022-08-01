سينر بطل «أوماج»



باريس (أ ف ب)

أحرز الإيطالي يانيك سينر المصنف عاشراً عالمياً، لقب بطل دورة أوماج الكرواتية الدولية، بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس الخامس وحامله 6-7 و6-1 و6-1 في المباراة النهائية.

وهو اللقب الأول لسينر «20 عاماً» هذا العام، والسادس في مسيرته الاحترافية، وذلك في أول مباراة نهائية له منذ دورة أنفير البلجيكية في أكتوبر 2021، عندما تُوج باللقب على حساب الأرجنتيني دييجو شفارتسمان.

وقال سينر «لقد مررت بعام صعب حتى الآن، لكنني واصلت العمل بجد لرفع الكأس في النهاية».

وأنقذ سينر ست كرات في بداية المجموعة الثانية، ليحرم ألكاراس من كسر إرساله، وعلق على ذلك قائلاً «قد تكون هذه الكرات الست هي مفتاح الفوز بالمباراة، تمكنت من رفع مستواي في ذلك الوقت».

وبات سينر ثالث لاعب إيطالي يحرز لقب دورة أوماج بعد فابيو فونييني عام 2016 وماركو تشيكيناتو عام 2018.

في المقابل، وعلى الرغم من خسارته المباراة النهائية سيرتقي ألكاراس، المتوج بأربعة القاب هذا العام «ريو دي جانيرو وميامي وبرشلونة ومدريد» إلى المركز الرابع عالمياً في التصنيف الجديد.

وقال «لم ألعب بشكل جيد هذا الأسبوع ويانيك يستحق انتصاره، لكنني أعتزم إيجاد الحل للتغلب عليه في المرة القادمة».