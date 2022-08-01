رقم عالمي جديد في السباحة



برمنجهام (أ ف ب)

حطمت سيدات أستراليا الرقم القياسي العالمي لسباق التتابع 4 في 200 متر حرة للسباحة، في طريقهن إلى إحراز الذهبية، ضمن دورة ألعاب الكومنولث المقامة حالياً في برمنجهام الإنجليزية.

وقطع المنتخب الأسترالي المكون من ماديسون ويلسون وكياه ميلفرتون ومولي أوكالاجان وأريان تيتموس مسافة السباق بزمن 7:39.29 دقيقة، ماحياً الرقم السابق الذي كان بحوزة المنتخب الصيني، وهو 7:40.33 دقيقة، منذ دورة الألعاب الأولمبية الضيف الماضي في طوكيو، وعادت الفضية إلى كندا، والبرونزية إلى إنجلترا.

ومنحت الواعدة سامر ماكينتوش التقدم لمنتخب بلادها كندا في الـ200 متر الأولى، لكن ميلفرتون فرضت نفسها في الـ200 متر الثانية، مانحة التقدم لأستراليا التي حافظت عليه حتى النهاية، ونجحت في تحطيم الرقم القياسي بفضل تيتموس بطلة أولمبياد طوكيو في سباقي 200 متر و400 متر حرة.