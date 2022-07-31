3 ميداليات إماراتية في «جولة ريو دي جانيرو» للجو جيتسو

ريو دي جانيرو (وام)

أضاف أبطال الجو جيتسو إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات من خلال 3 ميداليات في بطولة أبوظبي «جراند سلام» للجو جيتسو في محطتها الأولى لموسم 2022 - 2023، والمقامة حالياً في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وشهد اليوم الثاني من البطولة إقبالاً كبيراً من لاعبي النخبة، وصل عددهم إلى أكثر من 500 مشارك ومشاركة، وانتهى بتتويج البطل الإماراتي خالد الشحي بذهبية وزن 62 كجم للحزام البني المحترفين، لتكون هذه أول مرة يفوز بها لاعب إماراتي بالمركز الأول للحزام البني للمحترفين في جولة ريو دي جانيرو.

وأحرز الشحي الذهبية بفوزه على اللاعب البرازيلي جوناثان سانتوس في نزال قوي ومثير. كما تألقت لاعبات الإمارات، وحصدت شما الكلباني فضية نزال وزن 62 كجم للحزام البنفسجي، للمحترفات، بعدما اجتازت 4 نزالات حتى وصلت للنهائي الذي جمعها بالبرازيلية فيكتوريا كابرال من فريق كاسترو. وفي قرعة نزالات وزن 55 كجم للحزام البنفسجي، واجهت بشاير المطروشي 4 منافسات وحصدت البرونزية لتضيف المزيد من النقاط للإمارات التي احتلت المركز الثاني بين الدول، برصيد 21900 نقطة، بعد الدولة المضيفة «البرازيل» التي حصدت 267000 نقطة، وجاءت الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 9600 نقطة. وحصدت أكاديمية «جي أف تيم» المركز الأول برصيد 45840 نقطة وتلتها «نوفا يوناو» برصيد 18600 نقطة، وتألقت الأكاديمية الإماراتية «كوماندو جروب» في جولة ريو لتحتل المركز الثالث برصيد 16800 نقطة. وتقام فعاليات البطولة وسط حماس كبير وتشجيع وتفاعل كبيرين من الجماهير العاشقة للجو جيتسو من المدرجات، خاصة مع إقامة النزالات في واحدة من أكثر الدول متابعة لهذه الرياضة وممارسة لها، كما تحظى فعاليات البطولة بمتابعة كبيرة من المشاهدين مباشرة على تطبيق رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الخاص بنقل نزالات البطولات والدوريات العالمية. وكانت منافسات اليوم الأول شهدت هيمنة لنجوم البرازيل، حيث توج عدد كبير من أبطال الأحزمة البنفسجي والبني والأسود من فئة الأساتذة بالألقاب والميداليات على صالة «كاريوكا أرينا» بالقرية الأولمبية في ريو دي جانيرو. وقدم اللاعبون أفضل ما لديهم في كل نزال، سعياً لحصد 3000 نقطة تضاف إلى تصنيفهم الدولي في الرابطة.

وفي وزن الريشة الخفيف «56 كجم»، خاض البرازيلي كاسيو مونتيرو 3 نزالات للحصول على الميدالية الذهبية، حيث فاز على خوسيه روبسون 4-0، ثم على خورخي ناكامورا 6-5 ثم تغلب في النهائي على مواطنه دومينجوس سافيو.

وأحرز البرازيلي جابرييل مورايس ذهبية منافسات وزن الريشة «62 كجم»، بالفوز في النهائي على مواطنه دوجلاس سيلفا 2-0، فيما فاز البرازيلي الآخر دييجو كاليل بالمركز الثالث.

وفي نزالات الوزن الخفيف «69 كجم»، كانت المنافسات قوية وضمت 13 لاعباً بارزاً، واحتاج البرازيلي رافائيل منصور إلى 3 نزالات ليحقق الميدالية الذهبية بعد التغلب على مواطنه تياجو ماركيز 5-2 في النهائي، فيما فاز بالمركز الثالث البرازيلي الآخر جواو ريبيرو. كما سيطر البرازيليون على المراكز الأولى في نزالات الوزن الخفيف «77 كجم»، وتوج أدريانو أروجو بالذهبية بعد الفوز على مواطنه كايو سيبريانو في النهائي، فيما أحرز بيدرو نيتو المركز الثالث. وفي نزالات الوزن المتوسط «85 كجم»، فاز البرازيلي فيرناندو روشا بالذهبية بعد التغلب على مواطنه لوان ألفيس في النهائي، وأحرز فابريسيو أروجو المركز الثالث.

ووجه طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو المنظمة للحدث الشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لدعمه الرابطة ومتابعته الدقيقة لتطوير وتوسيع نشاطها ليشمل كل قارات العالم، وتعليماته المستمرة برفع كفاءة واحترافية التنظيم لتعزيز مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم.