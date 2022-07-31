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الرياضي

6 ميداليات حصاد المنتخب في «عربية الكاراتيه»

6 ميداليات حصاد المنتخب في «عربية الكاراتيه»
1 أغسطس 2022 00:33

دبي (الاتحاد)

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أضاف منتخب الكاراتيه إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، في البطولة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، بحصد 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، ومثلها من البرونز، على مدار يومي المنافسات بمشاركة 8 منتخبات. حصل مراوان المازمي على ذهبية الكاتا فردي رجال، وحوراء العجمي ذهبية 50 كجم كوميتيه فردي سيدات، وفاطمة سالم ذهبية 68 كجم كوميتيه فردي سيدات، بينما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب أحمد سالم وزن 67 كجم كوميتيه فردي رجال، ومحمد جاسم وزن 75 كجم كوميتيه فردي رجال، ومروان المازمي ويوسف فريدوني وعبد الغني محمد كاتا جماعي رجال.
وقام الدكتور عبد الأول محمد عبد الرحيم مساعد وزير الرياضة والشباب المصري بتتويج الفائزين، في حضور اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والدكتور إبراهيم قناص رئيس الاتحاد العربي، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري والدكتور عبد الله سيف البادي رئيس البعثة. وأشاد الدكتور عبدالله البادي، بالجهود التي يبذلها اتحاد اللعبة، وحرص رئيس الاتحاد على دعم جهود جميع لاعبي منتخبنا المشاركين في البطولة، وتحفيزه المستمر لهم على حُسن تمثيل الدولة في المحفل العربي الكبير، ما كان له تأثير كبير على حصد الإنجازات في البطولة العربية.

الكاراتيه
منتخب الكاراتيه
البطولة العربية للكاراتيه
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