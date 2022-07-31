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الرياضي

منتخبنا يستعد لمونديال الكرة الموحدة

بعثة المنتخب المشاركة في البطولة (الاتحاد)
1 أغسطس 2022 00:33

أبوظبي (وام)

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واصل منتخبنا استعداداته الجادة، لبدء مشاركته في كأس العالم لكرة القدم الموحدة، والتي تقام بمدينة ديترويت الأميركية، بمشاركة 22 فريقاً، بواقع 10 فرق سيدات، و12 فريقاً للرجال. وتشارك من المنطقة 4 دول، هي الإمارات ومصر في منافسات السيدات، والسعودية والمغرب في فئة الرجال. 
وتسود بعثة منتخب الإمارات أجواء من التفاؤل الشديد بتحقيق نتائج مشرفة في هذا الحدث العالمي، كما تحظى البعثة بمتابعة واهتمام معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي اطمأنت على أن كل شيء يسير وفق الترتيبات الصحيحة.  وحثت معاليها البعثة على الظهور بصورة مشرفة تليق بدولة الإمارات، وبما يقدم لأصحاب الهمم من اهتمام ورعاية، وبذل أقصى جهد ممكن في هذا الحدث العالمي.
وحرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، فور وصوله إلى ديترويت، على الاطمئنان من شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية على كافة الترتيبات الخاص بالبعثات العربية، من حيث الإقامة وملاعب التدريب، وكافة التجهيزات قبل انطلاق المنافسات الرسمية. 
وكان وفد الإمارات برئاسة فاطمة إبراهيم، حرص على الوقوف على كافة استعدادات المنتخب قبل أول مبارياته، واطمأن على جاهزية جميع اللاعبات، مع وضع برنامج تدريبي مكثف قبل المباريات الرسمية، للحفاظ على المستوى الفني والبدني الذي وصل إليه المنتخب، من خلال المعسكرات التدريبية قبل السفر إلى أميركا.
ويتكون منتخب الإمارات من فاطمة جاسم خميس الحوسني، وغنيمة راشد عبيد راشد، ومها موسى محمد البلوشي، وعائشة عبدالرحمن غياث، وشيخة محمد بني شمل، والدانة مبارك المنصوري، وسريعة مبارك المنصوري، وفدوى عوني عبد القادر، وآمنة فهد عسكر، وخلود عبد الله الخوري، ومريم كافور آل علي.

منتخب كرة القدم الموحدة
منتخب الكرة الموحدة
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