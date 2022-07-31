نصف نهائي «خليجية كواترو» اليوم

عجمان (الاتحاد)

يقام اليوم نصف نهائي بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية، في نسختها الخامسة، وينظمها مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، بمشاركة 12 فريقاً.

في فئة 12 سنة، يلتقي «سبورت فور أوول» متصدر المجموعة الأولى مع «الطريف العُماني» وصيف المجموعة الثانية، ويتطلع «الطريف» إلى الفوز من أجل بلوغ النهائي، إلا أن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة «سبورت فور أوول» الذي يسعى لمواصلة عروضه القوية ونتائجه المتميزة، وتقديم أفضل ما لديه بحثاً عن الوصول إلى محطة الختام.

ويصطدم «سمارت الكروية العُماني» متصدر المجموعة الثانية، بطموحات «طموح أوليه البحريني» وصيف المجموعة الأولى.

وفي فئة 14 سنة، يلتقي «طموح أوليه»، متصدر المجموعة الأولى و«الأرجنتينية» وصيف المجموعة الثانية، ويدخل «أوليه» المباراة منتشياً بنتائجه الجيدة في الدور الأول، ويسعى لتأكيد جدارته، بينما يطمح فريق «الأكاديمية الأرجنتينية» لتقديم عرض قوي يخطف من خلاله بطاقة التأهل.

وفي المباراة الثانية، يلتقي «القصيم السعودي» متصدر المجموعة الثانية، مع «سمارت الكروية العُماني» وصيف المجموعة الأولى في مباراة تعد بالكثير، نظراً للمستوى الفني الذي قدمه الفريقان في الدور الأول.