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«شباب السلة» يتلقى الخسارة الثالثة في تصفيات آسيا

«شباب السلة» يتلقى الخسارة الثالثة في تصفيات آسيا
31 يوليو 2022 21:00

علي معالي (دبي)
خسر منتخبنا الوطني، المباراة الثالثة في بطولة الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا من السعودية بنتيجة 48-58 في البطولة المقامة على صالة نادي الوصل، والتي تستمر حتى السادس من الشهر المقبل.
انتهت الأرباع بنتيجة 13-12، 17-13، 18-11، 10-12، لصالح السعودية في مباراة لم يقدم فيها منتخبنا المستوى المأمول.
وفي مباراة أخرى نجح منتخب قطر في الفوز على البحرين بنتيجة 72-63 في مباراة جاءت قوية بين الطرفين، ويواصل منتخب قطر تحقيق الانتصارات وصدارة البطولة.
وتحصل الفرق المشاركة على راحة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف المباريات الثلاثاء، حيث يلعب منتخبنا مع سلطنة عمان، وقطر مع السعودية، والبحرين يواجه الكويت في اليوم قبل الأخير من الدور التمهيدي.
يشارك في البطولة 6 منتخبات خليجية، يتأهل للمربع الذهبي الفرق الأربعة الأولى، على أن يتأهل لنهائيات آسيا المقرر لها إيران نهاية الشهر المقبل البطل والوصيف لهذه النسخة الخليجية.

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