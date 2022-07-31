فيرستابن يتفوق في مونديال «فورمولا-1» بـ80 نقطة

بودابست (د ب أ)

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بسباق الجائزة الكبرى المجري الذي أقيم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

واحتل البريطانيان لويس هاميلتون وجورج راسل سائقا مرسيدس، المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

وعانى فريق فيراري من الإطارات خلال السباق واحتل سائقاه الإسباني كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير، من موناكو، المركزين الرابع والسادس، على الترتيب، بينما احتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول المركز الخامس.

وحقق فيرستابن الفوز في سباق اليوم رغم انطلاقه من المركز العاشر، ورغم تعرض سيارته للانزلاق على أرضية المضمار خلال السباق، وقد نجح في فرض تفوقه على هاميلتون وراسيل الذي انطلق من المركز الأول.

وبدا فيراري في طريقه لتحقيق نتائج جيدة وتقليص الفارق مع ريد بول عندما احتل سائقاه ساينز ولوكلير المركزين الثاني والثالث أمس السبت في التجارب الرسمية التأهيلية، بينما احتل فيرستابن وبيريز المركزين العاشر والحادي عشر في التجارب الرسمية، لكن لوكلير عانى اليوم بسبب إطارات سيارته وفرض ريد بول تفوقه من جديد.

وتسببت معاناة لوكلير من الإطارات الصلبة في توقفه بنقطة الصيانة للمرة الثالثة، لتتواصل خيبة أمله بعد أسبوع واحد من تعرضه لتصادم خلال سباق فورمولا-1 الفرنسي.

كذلك أخفق ساينز في اعتلاء المنصة ضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، واحتل المركز الرابع.

وعزز فيرستابن، حامل لقب بطولة العالم، موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين حيث أصبح متفوقاً بفارق 80 نقطة أمام أقرب منافسيه لوكلير صاحب المركز الثاني.

ويشكل سباق المجر المرحلة الثالثة عشر من منافسات بطولة العالم التي تشمل إجمالي 22 سباقاً هذا الموسم، وقد كان آخر سباق قبل الأجازة الصيفية لمنافسات فورمولا1-، حيث يقام السباق المقبل في بلجيكا يوم 28 أغسطس