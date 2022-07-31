الزعابي يحصد «الذهبية العالمية» لمصارعة الذراعين



دبي (الاتحاد)



أحرز فيصل الزعابي الميدالية الذهبية، في بطولة العالم لمصارعة الذراعين، والتي اختتمت في هولندا، بعد فوزه في المباراة النهائية لوزن 85 كيلوجراماً، على الإيطالي ريجرو روبيرتو الذي نال الفضية.

وأهدت أسرة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، الإنجاز العالمي الجديد إلى القيادة الرشيدة للدعم اللامحدود الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية متميزة للرياضة الإماراتية.

وبارك محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، الفوز بالميدالية الذهبية، للأسرة الرياضية، عموماً وممارسي مصارعة الذراعين، مؤكداً أن ذهبية الزعابي تعد الأولى للاعب إماراتي في تاريخ مصارعة الذراعين على مستوى بطولات العالم، الأمر الذي يعزز خطة العمل التي ينتهجها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بتطوير الرياضات التي تقام تحت مظلته.

بدوره، أعرب فيصل الزعابي عن سعادته، باعتلاء منصة التتويج، بعد الفوز بالميدالية الذهبية، مؤكداً أنه كان يتطلع إلى المركز الأول، وتحقيق الإنجاز الدولي، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وإلى جميع من أسهم في نجاح مشاركته والفوز بالذهبية، خصوصاً أن المنافسة جمعت لاعبين متميزين، مؤكداً أن الإصرار على الفوز، قاد إلى نيل الميدالية الذهبية، لما شهدته من منافسة قوية.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى المزيد من الإنجازات باسم الإمارات، في الفترة المقبلة، بعد أن أهدى الدولة في الفترة الماضية الميدالية الفضية في بطولة العالم للشرطة بالقوة البدنية.