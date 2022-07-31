«الطاولة» تخطو بثبات إلى المستقبل في «غرب آسيا»

مراد المصري (عمّان)



تحقق منتخبات الفئات السنية لكرة الطاولة، مكاسب فنية عديدة، خلال مشاركتها في منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة في الأردن، بعدما صعدت المنتخبات الثلاثة إلي منصة التتويج بخمس ميداليات ملونة إلى الآن، بحصول منتخب تحت 11 عاماً على «البرونزية»، وتحت 13 عاماً على «الفضية»، وتحت 15 عاماً على «البرونزية»، إلى جانب فضية فردي تحت 11 عاماً بواسطة يوسف الحواي يوسف، وبرونزية زوجي الفئة نفسها، عن طريق محمد وراشد سعيد، لتكسب اللعبة وجوهاً واعدة، وتعزيز خطوات الخطة الاستراتيجية للاتحاد، لمواصلة جهود بناء المستقبل المشرق لهذه اللعبة الأولمبية، وسط ترقب أن تكمل البعثة مشواره في اليوم الختامي بحثاً عن رفع الغلة.

ولم تتوقف المكاسب على صعيد الميداليات فقط، حيث حجز عبدالله البلوشي مقعده في نهائيات آسيا المقبلة.

ويترأس البعثة المشاركة حسن الزرعوني أمين عام الاتحاد، وتضم الإداري أحمد الحمادي، واللاعبين محمد الحواي، أحمد سعيد، عبدالله الحواي، منصور عبدالله، يوسف الحواي، علي الحواي، محمد سعيد، راشد سعيد، عبدالله البلوشي وعيسى البلوشي.

ويرى حسن الزرعوني، في حديثه لـ «الاتحاد»، أن المشاركة خطوة إيجابية، من ناحية عودة مشاركة الفئات السنية في المنافسات الخارجية، بعد انقطاع الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا، وتحقيق ميداليات في جميع الفئات الثلاث التي شاركنا فيها، وقال: راضون عن النتائج، وإن كنا قادرين على حصد الذهبية في فئة تحت 13 عاماً، بعدما خسرنا النهائي أمام لبنان، بعدما سبق أن فوزنا عليه، عندما وقعنا في المجموعة نفسها بالدور الأول، وبشكل عام قدم اللاعبون مردوداً جيداً للغاية، وظهرت جميع الفئات الثلاث على منصة التتويج.

وأضاف: حاولنا أن نمنح اللاعبين الفرصة لخوض المنافسات الرسمية الخارجية أمام أقوى منتخبات المنطقة، وأقمنا لهم معسكراً تدريبياً في مصر لمدة أسبوع قبل انطلاق المنافسات، ونتطلع إلى أن نواصل البناء على ما تحقق نحو المزيد في المستقبل.

وأجرى المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد اللعبة، اتصالاً هاتفياً مع البعثة للتهنئة على النتائج المتميزة، والتي تؤكد التركيز والمستوى الفني والجهود المبذولة، وتبشر بمستقبل واعد لهم رغم صغر سنهم، خصوصاً من خلال أدائهم القوي في المنافسات.

وعلى صعيد النتائج الفنية للمنتخبات، أوقعت القرعة منتخب تحت 11 عاماً مع قطر والأردن، ليحقق فوزين متتاليين بذات النتيجة 3-2 ، ويتصدر الترتيب، ثم نال الميدالية البرونزية بعد خسارته أمام البحرين 3-2 في نصف النهائي.

أما منتخب تحت 13 عاماً، جاء في المجموعة التي ضمت عُمان ولبنان، وتفوق على لبنان

1-3 وعلى عُمان 3-صفر، ثم الفوز في نصف النهائي على السعودية 3-1، قبل أن يخسر أمام لبنان في النهائي 3-2 ويكسب الفضية.

وجاء منتخب تحت 15 عاماً في مجموعة ضمت السعودية وعُمان والكويت، وحقق العلامة الكاملة بالفوز على الكويت 3-2 وعلى السعودية بالنتيجة نفسها، وعلى عُمان 3-1، لكنه خسر في نصف النهائي أمام قطر 3 -صفر ليكتفي بالبرونزية.







