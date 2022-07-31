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الإمارات يقدم اللاعبين الجدد

الإمارات يقدم اللاعبين الجدد
31 يوليو 2022 13:01

رأس الخيمة (الاتحاد)

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قدم نادي الإمارات لاعبيه الجدد، وهم إبراهيم الكعبي، وسعود الحوسني، وسيف السويدي، وسعيد راشد، وأحمد الياسي، وعمر كيتا، وخليفة عبد الله، والكونغولي إيريس، وشهاب الحربي، وراشد عبدالله مال الله، والمغربي عصام سحيتيت، والبرازيلي ديوجو أكوستا، والبرازيلي واندرسون ديدي، وحمد حسن البلوشي، والسنغالي فال مامادو.
ورحب يوسف عبد الله البطران، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، باللاعبين الجدد في «قلعة الصقور»، وقال: بدأنا منذ نهاية الموسم الماضي، بوضع إستراتيجية عودة الفريق إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، والمؤشرات طيبة في تنفيذها، وفي كرة القدم لا تستطيع التوقع، بل فقط تعمل وتنتظر التوفيق.
وأضاف: نسعى من خلال هذه الانتدابات للصعود إلى «أدنوك للمحترفين» في الموسم المقبل، رغم صعوبة المنافسات، ونواصل بناء فريق قوي قادر على الظهور بمستوى متميز.
ووجه البطران الشكر إلى اللجنة الفنية جهودها، مع نهاية الموسم الماضي، متمنياً التوفيق للجهاز الفني بقيادة فتحي العبيدي، والجهاز الإداري، واللاعبين الجدد والمستمرين منذ العام الماضي، وشدد على أنهم متقبلين لكل النقد والآراء من الجمهور والصحافة، وقال: لا نضيق بالنقد، ونسعى لأن تتبوأ كرة القدم بالإمارة موقعاً متميزاً، في خريطة كرة القدم الإماراتية، مؤكداً سعيهم للعودة بفريق الإمارات إلى «المحترفين»، داعياً جميع اللاعبين للدفاع عن شعار النادي، والسعي لبلوغ هدف الصعود.
من جانبه، رحب ثاني الشحي عضو مجلس الإدارة إدارة النادي بجميع اللاعبين، مؤكداً للاعبين وقوف الإدارة خلفهم، وتسهيل كل الاحتياجات التي تساعدهم على تحقيق الهدف وإسعاد جماهير النادي.
وشكر عبد الله العاجل مشرف عام الفريق الإدارة على جهودها، والتي جعلت من التعاقدات ممكنة، وقال: أتمنى أن يقدم الجدد كل خبرتهم للاعبين الموهوبين أصحاب الإعمار الصغيرة وأرحب بـ «الثنائي» البرازيلي ديجو وديدي ووصفهم بالإضافة الحقيقة للفريق.
وتحدث خلال المؤتمر البرازيلي ديجو، وقال: انطباعي الأول جيد، وسعيد لعودتي من جديد إلى هذا النادي العريق، وأعتقد أن الأجواء مواتية، والجميع مرحبون ويتعاملون بطريقة مريحة.
وتوجه أحمد الياسي بالشكر إلى إدارة ورئيس النادي على الثقة، وتمنى تحقيق المركز الأول، والصعود مع الفريق إلى «المحترفين» والسعي مع زملائه لبلوغ طموحات الجماهير وإسعادها.

نادي الإمارات
يوسف البطران
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
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