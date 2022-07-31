الإثنين 1 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«فرحان» يواجه التحدي بكأس الوثبة في «داكس»

«فرحان» يواجه التحدي بكأس الوثبة في «داكس»
31 يوليو 2022 12:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»


يستضيف مضمار داكس الفرنسي عصر غد «الاثنين»، كأس الوثبة ستاليونز بري داهمان للخيول عمر ثلاث سنوات، لمسافة 2300 متر، البالغ جائزته 18 ألف يورو، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
ويجمع السباق 10 من نخبة الخيول الناشئة، أبرزها المهر «فرحان» لياس لإدارة السباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل، المنحدر من نسل «رباح دو كارير»، والذي يواجه التحدي من الخيول الطامحة لتحقيق الفوز.
ويمثل خيول الإمارات أيضاً «صفوان» لياس لإدارة السباقات، بإشراف دي موريسون، وقيادة أيملين ريفولت، الذي ينحدر من نسل «رازق»، و«هاكا دو سوليل» لهلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، الذي ينحدر من نسل «منجز».
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

الإمارات
مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية
فرنسا
كأس الوثبة ستاليونز
آخر الأخبار
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
الرياضي
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
اليوم 14:45
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عربي ودولي
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
اليوم 14:34
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
عربي ودولي
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
اليوم 14:25
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
الإمارات
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
اليوم 14:19
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
الرياضي
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©