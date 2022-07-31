«الجودو» يغادر إلى كازاخستان للمشاركة في «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)



تصل بعثة منتخب الجودو غداً «الاثنين» إلى مدينة نور سلطان في كازاخستان، لخوض منافسات بطولة آسيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة، والتي تقام من 4 إلى 6 أغسطس الحالي، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة حتى الآن، وتتقدمها 5 منتخبات عربية آسيوية تتمثل في الإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، واليمن.

ويرأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، و6 لاعبين وهم: جورام شغيلي الذي يشارك في وزن الخفيف تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، باشو نوغزاري في وزن تحت 81 كجم، وجريجوريان أرام في وزن تحت 90 كجم، وزافر كوسوف في وزن فوق 100 كجم، وماجو ماروف في وزن فوق 100 كجم بجانب الوزن المفتوح.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية تأتي بطموحات كبيرة، لمواصلة للنتائج الإيجابية هذا الموسم، في مختلف البطولات الخارجية، والتي تصب لمصلحة الاستعدادات للمشاركة، في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، بمدينة قونيا التركية من 9 إلى 18 أغسطس الحالي، ويسبقها معسكر إعداد قصير في الفجيرة، عقب العودة من كازاخستان، وحتى موعد السفر إلى تركيا. ويتضمن برنامج الإعداد معسكراً خاصاً، عقب دورة التضامن للإعداد البدني في رومانيا، ثم معسكر استثنائي، في العاصمة اليابانية طوكيو، في ضيافة الاتحاد الياباني للجودو، استعداداً لبطولة العالم للجودو التي تقام في طشقند عاصمة أوزبكستان من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل، قبل استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، من 21 إلى 23 أكتوبر، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.