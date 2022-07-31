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الرياضي

اتحاد كلباء يكسب شامبيون بـ «خماسية»

اتحاد كلباء يكسب شامبيون بـ «خماسية»
31 يوليو 2022 12:24

 
فيصل النقبي (كلباء)

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فاز اتحاد كلباء على شامبيون السلوفيني بـ «خماسية»، في الودية الأولى التي يخوضها الفريق، ضمن المعسكر الخارجي بالنمسا، وسجل الأهداف كل من مالابا وياسر حسن وفهد باروت وأحمد عامر ومحمد علي.
ولعب «النمور» اللقاء بتشكيلين مختلفين، لأن الإيراني فرهاد مجيدي مدرب الفريق، حرص على تجربة أغلب اللاعبين الموجودين في المعسكر، من أجل الوقوف على مستواهم.
ووصف فرهاد «التجربة» بأنها جيدة، مؤكداً أن الفريق بصدد خوض مباريات متدرجة القوة، وذلك للخروج بأقصى درجات الاستفادة من فترة الإعداد، على أن تكون الودية المقبلة مع أحد الفرق النمساوية القوية بعد أيام.

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اتحاد كلباء
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