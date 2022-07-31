بيبي «طريق مسدود» مع «المدفعجية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن المهاجم الإيفواري نيكولا بيبي، أصبح على اقتناع تام بضرورة الرحيل عن ناديه الإنجليزي أرسنال، و«منفتح» على الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ كشفت صحيفة «ديلي ميل» النقاب عن أنه على استعداد للانضمام إلى نيوكاسل يونايتد الذي يرغب منذ فترة في الحصول على خدماته.

ويشعر بيبي بأن مستقبله مع «المدفعجية» وصل إلى «طريق مسدود»، وينتهي عقد اللاعب الإيفواري مع أرسنال بعد عامين، وقالت الصحيفة إن الرغبة متبادلة بين اللاعب والنادي اللندني الذي يريد بيعه هذا الصيف، بموافقة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني، نظراً لأنه بات يمثل عبئاً مادياً على الفريق، خاصة إن راتبه كبير، وكانت صفقة انتقاله قبل 3 سنوات من ليل الفرنسي إلى أرسنال هي الأكبر في تاريخ النادي اللندني «80 مليون يورو».

ولم يحقق بيبي الآمال المعقودة عليه، وأخرجه أرتيتا من حساباته، في كثير من مباريات الموسم الماضي، حيث لعب 23 مباراة فقط، في مختلف المسابقات، معظمها غير أساسي، وسجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وتلقى بيبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة عرضين من ناديين يلعبان في الدوري الفرنسي «ليج آن»، ولكنه لم يكن متحمساً للعودة إلى فرنسا مجدداً.

وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن الناديين الفرنسيين هما أوليمبيك مارسيليا وأوليمبيك ليون، ولكنهما فشلا في إقناع بيبي بالانضمام إلى أي منهما.

بدأ نيكولا بيبي المولود في 29 مايو 1995 «27 عاماً» مسيرته الاحترافية في فرنسا بفريق أنجيه «2013-2017»، وأعير لموسم واحد لفريق أورلينانز «2015-2016»، ثم شد الرحال إلى إنجلترا من أجل اللعب لأرسنال عام 2019، وبيبي لاعب دولي إيفواري منذ 2016.