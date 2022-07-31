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جورجينيو «سعيد» بصحبة كوليبالي

جورجينيو «سعيد» بصحبة كوليبالي
31 يوليو 2022 12:18

أنور إبراهيم (القاهرة)


أبدى الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي سعادته الغامرة، بانضمام قلب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي إلى صفوف «البلوز»، قادماً من نابولي الإيطالي، حيث سبق أن لعبا معاً لسنوات عديدة.
وفي لقاء مع عدد من الصحفيين الإنجليز، قال جورجينيو: توقيع كوليبالي لتشيلسي «ضربة رائعة»، لأنه ليس فقط لاعب جيد جداً، وإنما أيضاً نجم مفيد للفريق، فيما يتعلق بالحفاظ على جو الهدوء والاستقرار داخل غرفة الملابس، حيث يشيع أجواءً رائعة.
وأضاف: أكثر ما يسعدني أنه قادر على سد الفراغ الذي خلّفه رحيل المدافعين الدانماركي أندرياس كريستينسن إلى برشلونة، والألماني أنطونيو روديجير إلى ريال مدريد.
ولم يفز جورجينيو وكوليبالي بأي بطولة، عندما كانا يلعبان معاً في نابولي، ولهذا يأمل النجم الإيطالي بطل أوروبا المتوج، في أن يحققان ذلك مع تشيلسي.
يذكر أن جورجينيو المولود في 20 ديسمبر1991 «30 عاماً» لعب لنابولي من 2014 إلى 2018، وشارك في 133مباراة وسجل هدفين، بينما بدأ مسيرته الاحترافية في فيرونا «2010-2014». 

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أما كوليبالي المولود في 20 يونيو1991 «31 عاماً»، بدأ مسيرته الاحترافية في ميتز الفرنسي «2010-2012»، ومنه إلى جينك البلجيكي «2012-2014»، ثم إلى نابولي في 014 ، وهو نفس العام الذي لعب فيه جورجينيو لنابولي، وها هو يعاود صحبته في تشيلسي اعتباراً من هذا الصيف، وكوليبالي لاعب دولي سنغالي من عام 2015.

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