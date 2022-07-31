ألكاراس يهرب من «إصابة مقلقة»!

أوماج (أ ف ب)

نجا الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب والمصنف خامساً عالمياً، من إصابة مقلقة في الكاحل، ومن مباراة ماراثونية، استمرت 3 ساعات، بمواجهة الإيطالي جوليو زيبييري في نصف نهائي دورة أوماج الكرواتية في التنس، ليبلغ النهائي السادس له هذا العام.

وفاز ابن الـ 19 عاماً الذي سيرتقي للمرتبة الرابعة عالمياً، على منافسه المصنف 168 عالمياً بنتيجة 7-5 و4-6 و6-3 على الملاعب الترابية الكرواتية، على أمل مواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي، وافتتح به باكورة ألقابه التي وصلت إلى خمسة، بينها أربعة هذا العام، واثنان منها في دورات الألف نقطة للماسترز.

وتغلب ألكاراس على إصابة في كاحله الأيمن، إثر انزلاقه في المجموعة الثانية، ما تطلب تدخل الطبيب، ويأمل في أن يكون لائقاً للمباراة النهائية أمام يانيك سينر، المصنف ثانياً، الفائز بسهولة على فرانكو أجامينوني الصاعد من التصفيات 6-1 و6-3 في مباراة بـ «النكهة» الإيطالية.

وقال الإسباني الذي يخوض للمرة الثانية توالياً المباراة النهائية لإحدى الدورات، بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام الإيطالي لورنتسو موسيتي، في نهائي دورة هامبورج الألمانية: «من الرائع أن أكون في المباراة النهائية هنا مرة أخرى، أستمتع باللعب هنا في أوماج».

وتابع: «في الوقت الحالي الكاحل جيد، لا أشعر بالكثير الآن، دعونا نرى هذه الأمسية، لكنني سأقول إنني سأكون جاهزاً للنهائي».

وأردف: «سيكون من المدهش في مباراتي المئة تحقيق الفوز، وبالطبع من الرائع أن أكون الرقم 4 الاثنين، إنه شيء رائع بالنسبة لي، لكني الآن أركز فقط على المباراة النهائية».

وفاز ألكاراس هذا العام بأربعة ألقاب في دورات ريو وميامي وبرشلونة ومدريد.