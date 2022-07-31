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الرياضي

الريال يهزم يوفنتوس في ختام الجولة الأميركية

الريال يهزم يوفنتوس في ختام الجولة الأميركية
31 يوليو 2022 12:00

نيويورك (د ب أ)
حقق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول في ختام معسكره بالولايات المتحدة الأميركية استعداداً للموسم الجديد، وتغلب على يوفنتوس الإيطالي 2-0، على ملعب روز بول بمدينة باسادينا الأميركية.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ضربة جزاء في الدقيقة 19، ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 69.
واستهل النادي «الملكي» مبارياته الودية بالخسارة أمام غريمه التاريخي برشلونة بهدف دون رد، ثم تعادل مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2.
أما يوفنتوس فتعرض للخسارة الأولى بعد الفوز على تشيفاس المكسيكي 2-0 ثم تعادله مع برشلونة 2-2.
ويبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بملاقاة مضيفه ألميريا يوم 14 أغسطس المقبل، وقبلها بأربعة أيام سيواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي.
ويستهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة ضيفه ساسولو يوم 15 أغسطس المقبل.

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