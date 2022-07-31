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برشلونة يختتم «الجولة الأميركية» بـ «فوز ثالث»

برشلونة يختتم «الجولة الأميركية» بـ «فوز ثالث»
31 يوليو 2022 11:11

 
هاريسون (أ ف ب) 

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سجّل الفرنسي عثمان ديمبلي، والهولندي ممفيس ديباي، هدفي الفوز لبرشلونة الإسباني على نيويورك ريد بولز الأميركي، ليختتم العملاق «الكاتالوني» جولته الصيفية الأميركية، دون خسارة.
وسجّل الجناح الدولي ديمبلي هدف الافتتاح، بعد 40 دقيقة، علي ملعب ريد بول أرينا في هاريسون «نيوجيرسي» أمام 25 ألف متفرّج، وعزّز ديباي النتيجة في الدقيقة 87، بعد 5 دقائق من طرد دانيال إيدلمان لاعب ريد بول، لتدخل عنيف على اليافع بابلو تورّي.
وفيما لم يسجل بعد مهاجم برشلونة الجديد البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، القادم من بايرن ميونيخ الألماني بعد «مد وجزر»، عاد برشلونة إلى إسبانيا مع ثلاثة انتصارات، وتعادل من أربع مباريات في جولته، وكان قد تغلّب على إنتر ميامي الأميركي 6-0، وغريمه المحلي ريال مدريد 1-0، وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2-2.
وبافتتاحه التسجيل، يكون ديمبلي قد سجل هدفه الثالث في مبارتين، بعد تمريرة «مقشرة» من القادم الجديد البرازيلي رافينيا، اخترق الجهة اليمنى، قبل أن يسجل في شباك الحارس البرازيلي كارلوس كورونيل بتسديدة أرضية قوية، واستغل ديباي الذي دخل بدلاً من ليفاندوفسكي في الدقيقة 73، «معمعة» دفاعية ليسجل الهدف الثاني في نهاية المباراة.
بدوره، حاول ليفاندوفسكي، القادم إلى برشلونة مقابل نحو 50 مليون يورو، التسجيل في الشوط الأول، لكن رأسيته مرت فوق العارضة، وبعد هربه من ثلاثة مدافعين، سدد أيضاً فوق العارضة، ثم أهدر عدة فرص أخرى للتسجيل.
ويختتم برشلونة استعداداته للموسم بمواجهة بوماس أونام المكسيكي الأحد المقبل على ملعبه «كامب نو»، قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإسباني، حيث يحاول مقارعة ريال مدريد حامل اللقب بعد حملة تغييرات جذرية في صفوف الفريق.

برشلونة
عثمان ديمبلي
روبرت ليفاندوفسكي
أميركا
رافينيا
ممفيس ديباي
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