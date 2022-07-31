آيندهوفن «سوبر 13»



أمستردام (أ ف ب)



أحرز آيندهوفن كأس السوبر الهولندية لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بفوزه المشوّق على غريمه أياكس أمستردام 5-3 على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وأمام حامل لقب الدوري، نجح رجال المدرب الجديد رود فان نستلروي، المتوجون بلقب الكأس، بالتفوق بفضل ثلاثية من لاعب الوسط جوس تيل وهدفين للجناح كودي جاكبو واليافع تشافي سيمونز «19 عاماً» القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

بقيادة المدرب الجديد أيضاً ألفرد شرويدر، بديل إريك تن هاج الراحل لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، افتتح أياكس التسجيل، بعد ربع ساعة، بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى البعيدة، عبر ستيفن بيرخفين القادم من توتنهام الإنجليزي هذا الصيف، مقابل رقم قياسي هولندي بلغ 31 مليون يورو، لكن تيل سجّل ثنائية قبل الاستراحة «32 و45 برأسيتين من مسافة قريبة»، بعد تمريرتين من جاكبو.

عاد أياكس إلى النتيجة عبر البرازيلي الدولي أنتوني اثر هجمة مرتدة «54»، لكنه فوجئ بهدفين لجاكبو متابعا تسديدة قوية صدها الحارس «66»، وتيل من حدود المنطقة ارتدت من الدفاع «69».

رفع أياكس منسوب الإثارة عندما قلص الفارق عبر لاعب الوسط الغاني محمد قدوس، بتسديدة نصف طائرة قوية من حدود المنطقة «72»، مقلصاً الفارق إلى 3-4.

لكن طرد المدافع النيجيري كالفين باسي أوجهيلومبا «79»، صعّب المهمة على أصحاب الأرض الذين تلقوا الخامس في نهاية المباراة عبر سيمونز المتلاعب بالدفاع بـ «حرفنة»،

ويخوض آيندهوفن رحلة مهمة، بعد ثلاثة أيام إلى أرض موناكو الفرنسي، لخوض ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.