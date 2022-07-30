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ليفربول بطل كأس «الدرع الخيرية»

ليفربول بطل كأس «الدرع الخيرية»
30 يوليو 2022 23:44

لندن (رويترز)

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أحرز ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية «المجتمع الإنجليزي» لكرة القدم للمرة الأولى في 16 عاماً، بعد فوزه 3-1 على مانشستر سيتي بطل الدوري.
ومنح ترينت ألكسندر -أرنولد التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب بعد 21 دقيقة من البداية، لكن الوافد الجديد جوليان ألفاريز أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته.
وتسبب دراوين نونيز في ركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها المصري محمد صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من النهاية.
وأضاف نونيز، المنضم لليفربول هذا الموسم قادماً من بنفيكا، الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليفربول
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بطولة الدرع الخيرية
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ترينت ألكسندر أرنولد
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