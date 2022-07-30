تأهل هامبورج وكولون إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا

برلين (د ب أ)

تأهل هامبورج إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه بايرويت 3-1وتقدم بايرويت في الدقيقة 16 عن طريق لوك هيمريش، لكن هامبورج أدرك التعادل في الدقيقة 83 عن طريق رانسفورد كونجيسدوفر.

ونجح هامبورج في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 97 (الشوط الإضافي الأول) عن طريق سيباستيان شونلاو، قبل أن يعود كونجيسدوفر ويسجل الهدف الثالث لهامبورج في الدقيقة 111 (الشوط الإضافي الثاني).

كما تأهل كولون، بعد فوزه على مضيفه يان ريجنسبورج، أحد فرق الدرجة الثانية، 4-3 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

وتقدم يان ريجنسبورج في الدقيقة 18 عن طريق أندرياس ألبيرز، قبل أن يضيف برينس أورسي أوسو الهدف الثاني في الدقيقة 26, وفي الدقيقة 28 سجل مارك أوت الهدف الأول لكولون، قبل أن يدرك ديان لوبيتشيشتش التعادل لكولون في الدقيقة 63.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، اتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين ومن ثم ضربات الترجيح التي ابتسمت لكولون الفائز 4-3.