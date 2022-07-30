الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تأهل هامبورج وكولون إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا

تأهل هامبورج وكولون إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا
30 يوليو 2022 21:01

برلين (د ب أ)
تأهل هامبورج إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه بايرويت 3-1وتقدم بايرويت في الدقيقة 16 عن طريق لوك هيمريش، لكن هامبورج أدرك التعادل في الدقيقة 83 عن طريق رانسفورد كونجيسدوفر.
ونجح هامبورج في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 97 (الشوط الإضافي الأول) عن طريق سيباستيان شونلاو، قبل أن يعود كونجيسدوفر ويسجل الهدف الثالث لهامبورج في الدقيقة 111 (الشوط الإضافي الثاني).
كما تأهل كولون، بعد فوزه على مضيفه يان ريجنسبورج، أحد فرق الدرجة الثانية، 4-3 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.
وتقدم يان ريجنسبورج في الدقيقة 18 عن طريق أندرياس ألبيرز، قبل أن يضيف برينس أورسي أوسو الهدف الثاني في الدقيقة 26, وفي الدقيقة 28 سجل مارك أوت الهدف الأول لكولون، قبل أن يدرك ديان لوبيتشيشتش التعادل لكولون في الدقيقة 63.
وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، اتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين ومن ثم ضربات الترجيح التي ابتسمت لكولون الفائز 4-3.

أخبار ذات صلة
طارق أحمد.. «مايسترو التمرير» في 7 مواسم
ليفربول بطل كأس «الدرع الخيرية»
هامبورج
كأس ألمانيا
آخر الأخبار
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
البابا فرنسيس
عربي ودولي
البابا فرنسيس لا يستبعد الاستقالة
اليوم 00:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©