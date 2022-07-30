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مباراة السعودية أمل «شباب السلة» لبلوغ «الآسيوية»

مباراة السعودية أمل «شباب السلة» لبلوغ «الآسيوية»
30 يوليو 2022 20:46

علي معالي (دبي)
خسر منتخبنا الوطني مباراته الثانية في بطولة الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا أمام منتخب قطر بنتيجة 45-63 ، وسوف يلتقي منتخبنا غداً «الأحد» مع منتخب السعودية، وهي الفرصة الأخيرة لكي يبحث «الأبيض» عن التواجد ضمن فرق المربع الذهبي، حيث ما زالت الفرصة متاحة أمام لاعبينا لتعديل الوضع في الترتيب العام، خاصة وأن الفرق الـ 4 الأول سوف تتأهل للمربع الذهبي.
وكان منتخبنا قد خسر ضربة البداية أمام البحرين، في مباراة كانت غامضة لمنتخبنا الذي لا يعلم أي شيء عن المنافس البحريني كونه لم يشارك في أي بطولة خلال الفترات الماضية، بعكس منتخبنا الذي شارك مؤخراً في البطولة العربية بالقاهرة، لذلك كان عبارة عن كتاب مفتوح أمام الشقيق البحريني.
وتشهد البطولة حتى الآن منافسة شرسة بين أكثر من منتخب خاصة البحرين وقطر، وكل منهما حقق انتصارين في مباراتين، كانت المفاجأة في المنتخب البحريني ضد «الأبيض» في البداية، ويعتبر المنتخب القطري الأكثر ثباتاً في المستوى ومن المرشحين بقوة للفوز باللقب.
وكانت البحرين قد واصلت الانتصارات بالفوز في المباراة الثانية على سلطنة عمان بفارق كبير بنتيجة 95-31، وسبقها الفوز على منتخبنا بنتيجة 68-48، في حين فازت قطر على الكويت 64-51، ثم على منتخبنا 63-45.

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