لابورتا: أتعهد بإعادة ميسي إلى برشلونة



أنور إبراهيم (القاهرة)



في حديث إلى شبكة «سي بي إس سبورتس» الأميركية، أجاب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، من دون «لف أو دوران»، عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه في مختلف الموضوعات، وعلى رأسها التعاقدات الأخيرة لـ «البارسا» ومشكلة دي يونج الصعبة، واحتمالات عودة النجم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وشائعة كريستيانو رونالدو!

ولأن برشلونة يرغب في تصدر ساحة الكرة العالمية من جديد، فتلك هي الرسالة التي يريد مسؤولو النادي توصيلها للجميع.

وبدأ لابورتا حديثه بآخر صفقة أجرها النادي في «الميركاتو الصيفي»، وهي صفقة المدافع الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية، وقال: هذا اللاعب فضل برشلونة، لأنه أدرك أن لدينا مشروع رياضي متكامل، مع وجود مدرب يقدره كثيراً، ولهذا السبب كانت لنا الأفضلية على منافسنا الإنجليزي تشيلسي في هذه الصفقة.

ولا ينكر لابورتا أن كوندي ساعد برشلونة كثيراً في تسهيل إتمام الصفقة، وحرص على أن يؤكد أن النشاط المكثف لـ «البارسا» في سوق الانتقالات الصيفية يرجع إلى الدور المهم، والكبير الذي يقوم به ماتيو أليماني المدير الرياضي، بمعاونة المستشار الفني جوردي كرويف، مؤكداً أنهما فعلاً المستحيل، وقاما بعمل رائع.

وتطرق لابورتا للحديث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واحتمالات أن يكون هناك مستقبل مشترك بينه وبين برشلونة مجدداً، وقال: أعدكم بأن أبذل ما في وسعي، من أجل إعادة أفضل لاعب في تاريخنا الكروي، وسوف أسعى بكل ما أملك من قوة، لكي يرتدي قميص «البارسا» مجدداً.

وأضاف: أحب عودة «البرغوث» إلى بيته وأتمناها، صحيح أن الأمر لن يكون سهلاً، ولكنني أعتقد أنه إذا ما وضعنا إستراتيجية جيدة، فسوف نصل إلى ما نريد.

ورداً على سؤال، عما إذا كان تحدث إلى ميسي ، قال لابورتا: ما يمكنني قوله إنني سأبذل ما في وسعى، ونحن لدينا إستراتيجية محددة لإعادته إلى «كامب نو»، ولكن ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن ذلك، لأنه لاعب في باريس سان جيرمان، ومازال في عقده عام كامل، وعلينا احترام ذلك.

ورداً على الشائعة التي ترددت منذ أسابيع، فيما يتعلق باحتمال حدوث اتفاق أو مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل ضمه إلى «البارسا»، قال لابورتا: هناك دائماً الكثير من الإشاعات، ولكن في نهاية الأمر تظهرالحقيقة، والحقيقة هي إننا كنا نريد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وحصلنا عليه بالفعل، لأنه كان هدفنا الأساسي، ولا أريد إضافة المزيد من التعليقات بخصوص رونالدو لأن مستقبله لا يعنينا من قريب أو بعيد، إنها قضية مانشستر يونايتد وكريستيانو.

وفي ختام الحديث، أشار لابورتا إلى «الحالة الصعبة» الخاصة بالنجم الهولندي الشاب فرينكي دي يونج، وقال: سيستمر معنا لأن لديه عقد، ونحن نحترم هذا العقد، وهو لاعب في «البارسا»، ونعتمد عليه، ولا يمكننا إجباره على قبول تخفيض راتبه فهذا قراره، ويمكنني أن أؤكد أنه لن يذهب إلى مانسشتر يونايتد، ومع ذلك في كرة القدم لا يمكن القول برأي قاطع، فكل شيء يتوقف على الأطراف المختلفة، وإن كنت أقول إن هناك إمكانية كبيرة في بقائه معنا، وسأبذل ما في وسعى من أجل أن يبقى في برشلونة.