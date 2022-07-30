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«هاتريك» جيسوس يقود أرسنال  إلى كأس «استاد الإمارات»

«هاتريك» جيسوس يقود أرسنال  إلى كأس «استاد الإمارات»
30 يوليو 2022 17:51

لندن (د ب أ)
واصل المهاجم البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس تألقه مع فريقه الجديد أرسنال، وأحرز ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود الفريق إلى الفوز الساحق 6-0 على أشبيلية الإسباني، في مباراتهما على لقب كأس «استاد الإمارات» الودية.
وحسم أرسنال المباراة تماماً في شوطها الأول برباعية نظيفة أحرزها بوكايو ساكا في الدقيقتين العاشرة من ضربة جزاء و19 وجيسوس في الدقيقتين 13 و15.
وفي الشوط الثاني، أكمل جيسوس الهاتريك بالهدف الخامس لأرسنال في الدقيقة 77، قبل أن يختتم إدوارد نيكيتا التسجيل في المباراة بالهدف السادس في الدقيقة 88.
وهذا الفوز هو السادس على التوالي لأرسنال في ست مباريات ودية خاضها هذا الصيف في إطار استعداداته للموسم الجديد.

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