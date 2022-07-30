«سبورت فور أوول» يتأهل إلى نصف نهائي «الأكاديميات»



عجمان (الاتحاد)

صعد فريق «سبورت فور أوول»، إلى نصف نهائي بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم فئتي تحت 12 سنة و14 سنة، بتغلبه على «طموح أوليه» البحريني 3-0، ليحصد «العلامة الكاملة»، تصدر بها المجموعة الأولى، بعد مباراة تألق فيها بنيامين أفغان، بعد أن سجل هدفين، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف متصدراً قائمة الهدافين.

ولم تؤثر الخسارة على حظوظ الفريق البحريني «3 نقاط»، والذي ضمن صعوده مستفيداً من خسارة «الأكاديمية الأرجنتينية» أمام «سبورت فور أوول».

وفي المجموعة الثانية، حجز «الطريف» مقعده في نصف النهائي، بعد تعادله الإيجابي مع «سمارت الكروية» بهدف لكل منهما، في مباراة نال نجوميتها حمد بلال من «الطريف»، ليصبح «سمارت الكروية» أول المتأهلين في الصدارة برصيد 4 نقاط، يليه «الطريف» في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما ودع «سفنتين فور» البطولة باحتلاله المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وفي فئة تحت 14 سنة ضمن فريق «سمارت الكروية» تأهله، مستفيداً من فوزه الكبير على «العطار» 6-1، ليرافق «طموح أوليه» المتصدر إلى نصف النهائي، وشهدت المباراة تألق أحمد سالم من «سمارت الكروية»، والذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، لينال عن جدارة نجومية المباراة.

وسيطر التعادل 1-1، على مباراة أكاديمية القصيم والأكاديمية الارجنتينية ضمن المجموعة الثانية ليتساوى الفريقان المتأهلان برصيد 4 نقاط لكل منهما، وحصل سامي عبد العزيز من القصيم على جائزة نجومية المباراة.

وتصدر دوشان روددفج من أكاديمية أوليه لائحة الهدافين برصيد ثلاثة أهداف، وتساوى معه أحمد سالم، وحمد خميس من سمارت الكروية.