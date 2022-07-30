«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة

بودابست (د ب أ)

أطلقت فورمولا-1 حملة تحت عنوان «كفى» ضد جميع أشكال الإساءة خلال السباقات وعبر الإنترنت، وذلك في أعقاب عدة حالات إساءة وقعت على هامش سباق الجائزة الكبرى النمساوي الذي أقيم مؤخراً ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتحدثت مشجعات عن تعرضهن للتحرش الجنسي، كما جرى الإبلاغ عن حالات إساءة عنصرية في مضمار سبيلبرج الذي احتضن السباق النمساوي في وقت سابق الشهر الجاري.

ووصفت فورمولا-1 هذه الإساءات بأنها «غير مقبولة»، كما وجه السائقون ومسؤولو الفرق انتقادات ضد مرتكبيها.

وجرى إطلاق مبادرة «كفى»، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو ظهر فيه ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا-1، والإماراتي محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا»، وجميع السائقين الـ 20 المشاركين في بطولة العالم لفورمولا-1.

وقال المشاركون في مقطع الفيديو: «فورمولا-1 ساحة للتسابق والتنافس، ولكن أيضاً للاحترام، احترام المنافسين والمشجعين، وكل من ينتمي لعائلة فورمولا-1، الإساءة بكل أشكالها ليست مقبولة، إن لم تكن قادراً على الاحترام، فلا تكن جزءاً من رياضتنا».

وأضافوا: «لا يمكننا أن ندع من يعتقدون أنهم يمكنهم الإساءة للآخرين، يفلتون، من واجبنا نبذ هذا وقول كفى، نحن نتحرك كمجتمع للتصدي لهؤلاء الذين يسيئون للآخرين عبر الإنترنت، لن نسمح بالإساءة في سباقاتنا، لكننا أيضاً نحتاج إلى تصدي منصات التواصل الاجتماعي للإساءة عبر الإنترنت».

وتابعوا: «هؤلاء الذين يختبئون خلف منصات التواصل الاجتماعي ويدلون بآراء مسيئة وتفتقد الاحترام، ليسوا من مشجعينا، نحن متحدون ونطالبكم بالتكاتف معنا من أجل نبذ ذلك من الرياضة بأكملها ومن المجتمع».