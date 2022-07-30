مدرب دورتموند يهدي انتصار الكأس إلى «مريض السرطان»

ميونيخ (د ب أ)

أهدى إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الفوز الذي حققه الفريق على 1860 ميونيخ 3 -0 مساء أمس «الجمعة» في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، إلى مهاجم الفريق سيبستيان هالر الذي تبين مؤخراً إصابته بسرطان الخصية.

وقال تيرزيتش عقب مباراة أمس: «نفتقد سيبستيان في كل يوم، نفتقده كإنسان».

وأضاف: «وعدناه بالتأهل إلى الدور التالي، ونحن سعداء للغاية للوفاء بالوعد».

وانضم هالر هذا الصيف إلى بروسيا دورتموند قادماً من أياكس الهولندي، وجرى تشخيص حالته في وقت سابق هذا الشهر، حيث تبين أنه يعاني من سرطان الخصية وقد خضع لعملية جراحية.

وقال سيبستيان كيل، مدير الكرة بنادي بروسيا دورتموند، إن هالر سيغيب عن الملاعب لأشهر، ولم يستبعد التعاقد مع مهاجم آخر خلال سوق الانتقالات التي لم تغلق بعد.

ولكن الفريق استعرض أمس الجمعة قدرته على التسجيل في غياب هالر، وقد خطف الهولندي دونيايل مالين الأضواء عند افتتاح التسجيل للفريق كما ساهم في تسجيل الهدفين الآخرين.

وقال كيل: «أعجبني أداء دونيايل مالين كثيراً»، كما أبدى تيرزيتش سعادته بالأداء بشكل عام واصفاً إياه بأنه «أداء ناضج».