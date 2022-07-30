«الزعيم» يلتقي أبها في معسكر النمسا



معتز الشامي (دبي)



يغادر العين إلى النمسا، بعدما أنهى المرحلة الأولى من معسكر ألمانيا، على أن يخوض «تجربة» مهمة أمام أبها السعودي غداً «الأحد».

وخاض «الزعيم» وديتين أمام فريقين بدوري الدرجة الرابعة الألماني، فاز في الأولى على هانكوفين هيلينج بهدف سفيان رحيمي في الدقيقة 35، وحسم الثانية أمام جروتور فورث 2-1، وسفيان رحيمي وجوناتاس هدفي «البنفسج».

واشتملت تدريبات العين خلال معسكر ألمانيا، على الجوانب البدنية، بالتوازي مع النواحي التكتيكية والخططية، حيث يسعى الجهاز الفني، لإيجاد حالة من الانسجام والتفاهم بين جميع اللاعبين، وينتظر أن يخوض الفريق 6 تجارب، خلال المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي بالنمسا، والتي تستمر حتى 20 أغسطس المقبل.

من جانبه، أشاد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، بأجواء المعسكر الخارجي والتحضيرات التي تتم بشكل مكثف، وبالالتزام والجدية التي أظهرها جميع اللاعبين، خاصة خلال التجربتين أمام فريقين من دوري الدرجة الرابعة الألماني.

وقال: الأهم هو تعاملنا بالتركيز المطلوب، مع مجريات اللعب والتزام الجميع بالتعليمات الفنية، وأعتقد أن بدايتنا جيدة، واللاعبون تدربوا بصورة مكثفة خلال الأيام الماضية، وشخصياً راضٍ عن عملهم الشاق في التدريبات، ورغم الإرهاق قدموا أداءً متوازناً، وأظهروا تركيزاً جيداً في المباريات.

من ناحيته، أشاد الأوكراني أندري يارمولينكو «الوافد الجديد» لكتيبة «الزعيم» هذا الموسم، بأجواء المعسكر الخارجي، والتحضيرات الجارية بمشاركة جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن الجميع يكثف جهوده في المعسكر.

وقال: الأمور هنا تبدو رائعة، والإدارة وفرت كل الاحتياجات اللازمة للخروج بالمكاسب المنتظرة، من تلك المرحلة المهمة في التحضير للموسم، وأشكر الجميع على حفاوة الاستقبال وروح الأسرة التي يجسدها النادي في آلية التعامل، والكل يعمل على دعم معنويات الآخر، من إدارة وطاقم طبي ولاعبين، وهذا أمر رائع بكل تأكيد.