الوصل يضم بوبليت



علي معالي (دبي)



تعاقد الوصل مع الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت، قادماً من إنديبندينتي في صفقة «انتقال حر»، لينضم إلى قائمة أجانب «الإمبراطور»، على أن يلتحق اللاعب بالمعسكر الخارجي خلال ساعات.

ويلعب بوبليت «29 عاماً» في خط الوسط، وبدأ مسيرته مع ناشئي كولون الأرجنتيني، ولعب مع الفريق الأول لمدة 4 سنوات، قبل أن يخوض تجربة احترافية في ميتز الفرنسي عام 2017 لمدة موسم، وعاد بعدها إلى الأرجنتين عبر بوابة سان لورينزو لمدة موسمين، ثم لعب لكل من لا سيرينا التشيلي، وفيليزسارسفيلد الأرجنتيني، وميتاليست الأوكراني، وإنديبندينتي الأرجنتيني.