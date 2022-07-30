النصر يكسب القادسية بهدفين

علي معالي (دبي)



فاز النصر على القادسية السعودي بهدفين، في المعسكر الخارجي بسلوفينيا، ونجح «الوافد الجديد» جاجا سيلفا في إحراز أول أهدافه، عندما ضاعف النتيجة لمصلحة «الأزرق»، فيما حمل الهدف الأول توقيع المهاجم الشاب عبدالله أنور.

وحرص ثورستين فينك المدير الفني لـ «العميد»، على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وذلك للوقوف على مستواهم، وقدم النصر أداءً جيداً فنياً وبدنياً.

وقدم محمد سهيل عضو مجلس الإدارة المشرف على الفريق الأول درعاً إلى القادسية تقديراً للعلاقة المتينة بين الناديين الشقيقين.

ويواصل النصر تدريباته اليومية بمعسكر سلوفينيا، بعدما أنهى الفترة الأولى التي خاض خلالها تجربتين الأولى مع بيلتيتيسي انتهت بالتعادل 1-1، والثانية أمام دنيبرو «من دون أهداف»، لتكون مباراة القادسية هي أول فوز لـ «الأزرق» في المعسكر الخارجي حتى الآن.