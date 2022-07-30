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5 ميداليات للإمارات في «عربية الكاراتيه»

5 ميداليات للإمارات في «عربية الكاراتيه»
30 يوليو 2022 13:27

 
علي معالي (دبي)

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حصد منتخب الكاراتيه 5 ميداليات، في اليوم الأول للبطولة العربية للرجال والسيدات والتي تقام في القاهرة، موزعة بين 3 ذهبيات وبرونزيتين.
حقق مروان المازمي ذهبية «كاتا» فردي الرجال، وحوراء العجمي ذهبية «كوميتيه» فردي سيدات لوزن تحت 50 كجم، وفاطمة خصيف ذهبية «فردي كوميتيه» سيدات لوزن تحت 68 كجم.
ونجح أحمد سالم باصليب، في الفوز ببرونزية «كوميتيه» في فردي رجال تحت 67 كجم، ومحمد جاسم الأنصاري برونزية «كوميتيه» فردي رجال لوزن تحت 75 كجم.
وأبدى مروان المازمي سعادته بالميدالية الذهبية، وقال: منافسة رائعة شهدتها البطولة، وكان هدف اللاعبين أن نجعل علم الدولة يرفرف في النسخة الحالية، وهو ما حدث أكثر من مرة، وسعادتي مع زملائي لا توصف، في ظل هذا الإنجاز الذي يؤكد تطور الكاراتيه في الإمارات، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد اللعبة، و«م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي.

الإمارات
الكاراتيه
مصر
القاهرة
اتحاد الكاراتيه
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
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