ليفاندوفسكي يتهم البايرن بالكذب



برشلونة (د ب أ)

اتهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بنشر «أكاذيب»، في محاولة لتبرير موقف النادي أمام الجماهير فيما يتعلق بانتقال اللاعب إلى برشلونة الإسباني.

ودفع برشلونة 45 مليون يورو بشكل مبدئي لضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، وكان من المفترض أن يستمر عقد اللاعب مع بايرن لمدة عام آخر.

وكشف ليفاندوفسكي بوضوح عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ بعد فشل المحادثات حول تمديد التعاقد مع النادي البافاري.

ونفى ليفاندوفسكي أن يكون السبب في رغبته في الرحيل عن بايرن هو ما تردد عن رغبة النادي البافاري في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، والذي نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في ضمه من بوروسيا دورتموند.

ورغم أنه لم يبد استعداداً للكشف عن جميع التفاصيل، هاجم ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ بداعي أن النادي رسم صورة غير دقيقة للموقف.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة «إي.إس.بي.إن»: «لا، الأمر لم يكن له علاقة بإيرلينج، أنا شخص الحقيقة بالنسبة له هي الأكثر أهمية، حتى لو تعرض لشيء غير جيد».

وأضاف: «لا أود الحديث عما حدث بالتحديد، ولكن إذا كان السؤال يتعلق بأن رحيلي سببه «هالاند»، فالإجابة لا، حيث لم أر مشكلة في إمكانية انضمامه لبايرن ميونيخ».

وقال: «ولكن بعض الناس لا يخبروني بالحقيقة، ويقولون أشياء مختلفة، وبالنسبة لي، من المهم الوضوح دائماً، وقول الحقيقة، وربما كانت هذه هي مشكلة بعض الأشخاص».

وأضاف: «في النهاية، أعرف أن شيئاً ليس جيداً حدث معي، وشعرت بأن ذلك ربما يكون الوقت المناسب للرحيل عن بايرن ميونيخ والانضمام لبرشلونة».

وقال ليفاندوفسكي: «كانت لدي علاقة طيبة للغاية مع زملائي والجهاز الفني والمدير الفني، وسأفتقد ذلك لأنني قضيت فترة رائعة هناك».

وقال: «لم نكن أصدقاء في الملعب فقط، بل كان الأمر أكثر من ذلك، ولكن في النهاية، انتهى هذا الفصل وسأفتح فصلاً جديداً في حياتي وكذلك في مسيرتي الاحترافية».

وأضاف ليفاندوفسكي: «أشعر بأنني في الوضع المناسب، وفي المكان المناسب، كل ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة قبل رحيلي عن بايرن ميونيخ كان متأثراً بشكل كبير بسياسات الإدارة».

وقال: «حاول النادي إيجاد ذريعة ليبيعني إلى ناد آخر، لأنه ربما كان من الصعب تبرير ذلك للجماهير، كان علي تقبل ذلك رغم أنه حمل الكثير من الأكاذيب والهراء حولي».

وأضاف: «لم يكن ذلك حقيقياً، لكنني في النهاية أعرف أن الجماهير لا تزال تدعمني، حتى في هذه الفترة».