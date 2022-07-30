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صفقة هاردن وفيلادلفيا «رهن التحقيق»!

صفقة هاردن وفيلادلفيا «رهن التحقيق»!
30 يوليو 2022 13:08

 
واشنطن (أ ف ب) 

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تحقّق رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، في انتهاكات محتملة لقواعد الدوري، بصفقات التعاقد الحرّ لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع النجم جيمس هاردن واللاعبين بي جاي تاكر ودانويل هاوس، بحسب ما ذكرت الصحف الأميركية.
هاردن «32 عاماً» الذي انضم إلى سيكسرز في فبراير، في صفقة تبادل ضخمة مع بروكلين نتس، كان رفض خيار تفعيل بند تمديد عقده لعام إضافي للموسم المقبل، مقابل 47.4 مليون دولار، بهدف مساعدة سيكسرز تأمين السيولة اللازمة لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد.
نتيجة لذلك، حصل فيلادلفيا على مساحة تحت سقف الرواتب لجلب تاكر وهاوس، بيد أن هاردن، المكنى «اللحية»، وقع مجدداً مع تخفيض راتبه بـ14 مليون دولار للموسم المقبل. وتتضمن الصفقة أيضاً خيار التمديد لعام إضافي «2023-2024» مقابل 35.6 مليون.
وذكرت شبكة «إي أس بي أن» أنه «كانت هناك تساؤلات حول حصول اتفاق مسبق بين الطرفين لتمديد عقد اللاعب»، والذي من شأنه أن ينتهك القواعد المنصوص عليها في اتفاقية التفاوض الجماعي.
وتشكك الرابطة في بدء عملية التفاوض من أجل التمديد، قبل فتح الباب رسمياً لفترة الانتقالات في 30 يونيو، وأضافت ذي إنكوايرر من فيلادلفيا أن سفنتي سيكسرز يتعاون مع التحقيق.
ووقع هاردن، أفضل لاعب في الدوري عام 2018 والمشارك في مباراة كل النجوم «أول ستار» عشر مرات، على عقده رسمياً الأربعاء.
وبرغم تسجيل نجم أوكلاهوما وهيوستن السابق معدل 18.6 نقطة، في المباراة الواحدة، ضمن الأدوار الإقصائية، ودّع فيلادلفيا من نصف نهائي المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت 2-4.
وتطبّق رابطة الدوري عقوبات صارمة على الاتصال أو التفاوض بشكل غير قانوني مع اللاعبين الأحرار أو الأحرار المستقبليين، منذ 2019، ويمكن تغريم الفرق أو تجريدها من اختيارات الدرافت للاعبين الصاعدين بسبب خرقها القواعد.

أميركا
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الدوري الأميركي لسلة المحترفين
جيمس هاردن
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