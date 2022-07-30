«إدالبار» بطل «مونت مارسان»



أبوظبي (الاتحاد)



أكد المهر «إدالبار» لاكيوري جوليس أواكي، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس أيملين ريفولت، حُسن ترشيحه، ليتوج بجدارة بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز بري بوركياي «قوائم»، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته 20 ألف يورو، والذي أقيم بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، برعاية «النسخة الـ 14»، لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ولم يترك «إدالبار» أي «شاردة أو واردة» ليتصدر السباق منذ فتح بوابات الانطلاق، وظل متمسكاً بها ليتفوق في نهاية الأمر، بفارق طولين عن «إيلي دو بون» لسيرجيو رافائيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، ومسجلاً زمناً وقدره 1:42:40 دقيقة في السباق البالغ طوله 1600 متر، فيما جاء ثالثاً «جيبولي دو جورا» لجاي أوثير، بإشراف اس ار سيمون، وقيادة جاري سانشيز.

ومن جهة أخري، يستضيف مضمار ارابهو بارك غداً «الأحد»، جولة ساخنة من كأس الوثبة ستاليونز على الساحة الأميركية، حيث تجتمع 9 خيول من نجوم السرعة، للتنافس في السباق البالغ طوله 1005 متر، على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

وتتصدر الترشيحات المهرة «دريم» لتيري وسولتاو ايتون، وبإشراف المدرب تيري إيتون وقيادة أدريان راموس، والتي حققت الفوز مرة، والمركز الثاني ثلاث مرات، والثالث مرة، من إجمالي 7 مشاركات، وتحمل أعلى تصنيف وقدره 128.

وتنافس على اللقب المهرة «سويت وان» لإليزابيث بورج، وبإشراف آبل بورج، وقيادة دانيال أكويلار، الفائزة ثلاث مرات من إجمالي 5 مشاركات، والمهر «جودي مان» لجيليس وجوزيف بيتي، وبقيادة ان هار، و«بريد لاين» لمارك كلو، وقيادة إتش هريرا، والمهر «وما سموك سنجل» لمايكل جوميز، وقيادة دي مارتن وجميع هذه الخيول تحمل تصنيف 125.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.