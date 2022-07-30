الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مشجع ينفذ ضربة جزاء لإيفرتون!

مشجع ينفذ ضربة جزاء لإيفرتون!
30 يوليو 2022 12:15

 
ليفربول (رويترز) 

أخبار ذات صلة
طارق أحمد.. «مايسترو التمرير» في 7 مواسم
ليفربول بطل كأس «الدرع الخيرية»

حصل مشجع لإيفرتون على فرصة لتنفيذ ضربة جزاء، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الإنجليزي ودينامو كييف استعداداً للموسم الجديد.
وتلقى المشجع بول ستراتون تحية حارة من الجمهور والفريق، في ملعب جوديسون بارك، عندما أضاف هدفاً رابعاً، لم يحتسب في فوز النادي صاحب الأرض 3-صفر، على ضيفه الأوكراني، من خلال ركلة الجزاء التي نفذها.
وفي مارس الماضي، سافر ستراتون مع شقيقه إلى الحدود البولندية الأوكرانية لمساعدة اللاجئين.
وسيبدأ إيفرتون الذي أنهى الموسم الماضي محتلاً المركز 16، مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، باللعب على أرضه في مواجهة تشيلسي اللندني في السادس من أغسطس المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
نادي بنفيكاإيفرتونالدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم
آخر الأخبار
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
البابا فرنسيس
عربي ودولي
البابا فرنسيس لا يستبعد الاستقالة
اليوم 00:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©