مشجع ينفذ ضربة جزاء لإيفرتون!



ليفربول (رويترز)

حصل مشجع لإيفرتون على فرصة لتنفيذ ضربة جزاء، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الإنجليزي ودينامو كييف استعداداً للموسم الجديد.

وتلقى المشجع بول ستراتون تحية حارة من الجمهور والفريق، في ملعب جوديسون بارك، عندما أضاف هدفاً رابعاً، لم يحتسب في فوز النادي صاحب الأرض 3-صفر، على ضيفه الأوكراني، من خلال ركلة الجزاء التي نفذها.

وفي مارس الماضي، سافر ستراتون مع شقيقه إلى الحدود البولندية الأوكرانية لمساعدة اللاجئين.

وسيبدأ إيفرتون الذي أنهى الموسم الماضي محتلاً المركز 16، مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، باللعب على أرضه في مواجهة تشيلسي اللندني في السادس من أغسطس المقبل.